吳家樂進駐《愛回家》初戀Cafe　陸浩明C君客串？

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》距離破《真情》1,128集紀錄愈嚟愈近，尋晚已經嚟到1,087集，劇情講到接龍集團為新威蓮閣餐廳開設自助餐，點知對家「地雷集團」嘅總裁雷洛（白彪飾）搵嚟世界級大胃王金家樂（吳家樂飾）踢館喪食，誓要拆佢哋「無限添食」嘅招牌！後來「大小姐」龍力蓮（林淑敏飾）就搵金家樂舊愛高栢菲（湯盈盈飾）去對家踩場，最終呢對舊情人兩敗俱傷，身體受罪！

金家樂最後更改邪歸正，喺龍力蓮招手下，去到佢旗下嘅初戀Cafe做主廚！其實吳家樂早喺801集就以「高栢菲前男友」呢個身份客串過，唔知今次係咪會正式入劇組，長駐《愛．回家》呢？

另邊廂，一直做開主持工作嘅陸浩明，喺社交網上載一張拎住《愛回家》第1,124集劇本嘅相，寫上：「愛回家Day 1 點解嘅？」遠處疑似有林淑敏及歐瑞偉嘅身影，之後佢又上載另一張影住「開心速遞陸浩明」嘅相，又話：「係亂入嗎？」而咁啱得咁橋，Terry（李偉健飾）又晒出同C君合照，留言：「C君😍😍😍超級搞笑高手～」唔少網民都追問C君係咪會客串：「難道這位就是傳說中的Joe？」真係令人期待呀！