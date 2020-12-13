巨星爭住客串《愛回家》　邊個破收視紀錄咁威水？

藝人陸浩明喺社交網疑似自爆客串《愛．回家之開心速遞》，其實劇集不時都會搵嚟演員客串，仲要粒粒巨星添！好似喺劇中嘅香港島大學，飯堂大芬姐經常以「島大馮盈盈」自居，唔少觀眾都好期待「真．馮盈盈」出場！喺第937集大家終於等到，盈盈飾演大芬姐姪女，入島大為姑姐報仇！馮盈盈分別以4眼Look及浴袍上陣，造型鬼咁清純，真係冧暈一班網民呀！

歌手古巨基相隔21年再出演無綫劇，雖然只係客串，但都有唔少對白，飾演外賣仔嘅佢出場時間足足有33秒，佢拎住兩大袋早餐送去熊家，咁啱撞正熊家喺度練武，基仔就話自己都對武術好有興趣，對一個外賣仔嚟講都算好多嘢講喇！雖然佢隔咗咁耐再拍劇，但演技冇生疏，唔只演出令觀眾驚喜，原來拍攝當日，一班演員事前唔知基仔會出現，所以佢哋都好喜出望外！

有「收視福將」之稱嘅歐陽震華（Bobby）客串劇集將收視推上高峰，錄得32.3點，認真巴閉！Bobby喺劇中與一直視佢為偶像嘅群姐（許思敏飾）有大量對手戲，大玩三世情緣，仲向《色，戒》「致敬」，畫面夠晒香艷！雖然已經分上、下兩集播放，但好多觀眾都話唔夠喉囉！

至於最近期要數到最星級嘅客串，一定係非苗僑偉同米雪莫屬喇！兩人扮演接龍集團剪綵嘉賓，即係做番自己！雖然冇台詞但亮相時間都有2分鐘，苗僑偉就笑言未拍過《愛回家》點紅，又話Bobby拍完之後好多觀眾好鍾意，仲破晒記錄，要叨光咁話！