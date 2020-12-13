《今際之國》朝比奈彩比堅尼搶盡土屋太鳯風頭

改編自麻生羽呂同名漫畫的Netflix日劇《今際之國的有栖》（《今際之國的闖關者》）在全球190地上架後，網上火熱起來，過去3天吸引不少觀眾捧場，除了登上日本排行榜第4位，在香港昨日及今日均登上冠軍位置。

《今》劇由山崎賢人夥拍土屋太鳳、村上虹郎、森永悠希、町田啟太、三吉彩花、朝比奈彩、水崎綾女、阿部力、仲里依紗等合演的，講述山崎與森永及町田在涉谷不小心造成車禍，跑到JR車站廁所躲避警察時，進入了「今際之國」，接着在晚上因應環境引導進入遊戲世界，為了生存必須參與遊戲，直至贏得「今際之國」的簽證。遊戲過程相當緊湊，加上動作及情色場面穿插，絕無冷場。土屋太鳳以小背心演出，也有泳裝上陣大晒E Cup上圍，其中一場她被櫻田通扮演的奸角性侵，就看得人好肉緊。

而三吉彩花露臍裝襯熱褲亦好有睇頭，不過最搶眼是索模朝比奈彩，她飾演的水雞光是個跨性別人士，大部份時間穿比堅尼演出，除了晒索爆身材，亦有打鬥場面，香艷兼刺激。水崎綾女飾演的紫吹小織，與森永的床上戲十分火辣。