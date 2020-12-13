多倫多饒舌天王　操刀聯名設計

加拿大饒舌歌手Drake早於8月時發布了新曲《Laugh Now Cry Later》的MV，此MV最特別之處是於Nike總部內取景拍攝，而且邀請到NBA籃球明星Kevin Durant、NFL美式足球明星Odell Beckham Jr及Marshawn Lynch客串拍攝。隨後Nike亦為Drake於下年1月推出的專輯《Certified Lover Boy》打造一系列聯名單品，由此足證雙方關係相當友好。

近日Nike更加正式發布將會推出由Drake參與設計的全新合作系列NOCTA，單品設計是向藝術家於夜間創作致敬（NOCTA全寫就是Nocturnal）。從官方圖片可見系列服飾以黑色及黃色作主打，當中包含了羽絨外套、連帽衞衣、運動長褲及保暖手套等多款兼具功能性及舒適性的單品。服飾上除了有Nike Swoosh標誌及「NOCTA」字樣外，更出現了「C.L.」及「A.W.R.」縮寫字樣（有指是Copyleft All Wrongs Reserved意思），此系列於本月18日將正式推出，大家不妨拭目以待，看這位多倫多說唱天王的創作功力。