喺日本寫真界有唔少個名有個「井」字嘅索女，好似薄井潮里、井口綾子、永井里菜等，而今日介紹嘅青井春，更加係人如其名，青春迫人！今年22歲嘅春妹，五官標致，笑容親切，畀到人一種如沐春風嘅感覺！更加吸睛嘅係，佢嘅身材超正，豐滿之餘，曲線亦好迷人，胸前有一對極品I Cup美巨乳，配合纖細嘅蛇腰、圓渾嘅美尻，以及嫩白滑溜嘅膚質，男人見到定必嗒晒糖！

兩度改名

青井春出道日子唔短，6歲已開始擔任兒童模特兒，眼見藝能圈有好多發展嘅可能性，所以一直冇離開過，2017年仲以藝名「はるかぜ.」拍寫真添。呢個名解作春花，雖然幾襯佢，但就同另一位演員春名風花太近似，搞到唔少人將佢哋兩個混淆。早前，阿妹轉投另一間事務所，於是順便改埋名，希望有個新開始，並且從寫真界重新出發，結果憑住可人嘅面孔同激凸嘅身材，成功引起外界嘅關注。

講真，春妹有咁正嘅天賦本錢，前途無可限量，而佢嘅野心亦唔細，除咗想喺日本藝能圈發光發熱，仲有意去韓國發展演藝事業。究竟佢能否成功？言之尚早，但原來青井春精通韓文，仲經常用韓語喺社交網發布新消息，成功吸納唔少韓國粉絲，對於阿妹打入韓國演藝圈，應該有一定助力。

青井春

年齡：22歲

身高：5呎4吋

三圍：36-23-33