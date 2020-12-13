俄國俏嬌娃　榮升網絡女神　

喺好多人眼中，芭比娃娃係女神嘅化身，唔止人靚身材正，仲有大量靚衫，正因為呢個緣故，有啲西方女仔會以後天改造嘅方法，令自己變成真人版芭比。不過，俄羅斯有位索女堅稱自己冇經過任何改造，天生就似芭比娃娃！呢位喺俄羅斯庫爾干出生嘅索女叫Angelica Kenova，今年已經31歲，佢話自己細個時因為太可愛，經常被阿媽打扮成芭比一樣，後來佢阿媽仲請嚟專門教練，以飲食加運動嚟幫佢保持身材至今。現時Angelica除咗係一位模特兒之外，仲要係一位芭蕾舞演員同兒童心理學家，真係唔止得個樣㗎！

熟女女優網上談心

疫情期間，日本有唔少AV女優都喺網上開設視頻，好似今年34歲嘅人妻系女優白石茉莉奈，就喺6月尾開設咗頻道「まりりんといっしょ」，至今已推出57條影片。早前，佢喺短片中分享自己嘅出道故事，仲自爆喺14歲時以藝名「鳩谷紗彩」演出過一個牛奶廣告，廣告費高達2,000萬日圓呢！另外，佢話自己一直瞞住屋企人拍AV，後來被喺AV銷售店工作嘅細佬發現，於是要開家庭會議，幸好獲得母親以外嘅家人支持，只係佢估唔到自己一演就演咗7年，而佢仲會喺片中大談AV業界嘅變化，有興趣可以睇吓。

專家分享接吻技巧

接吻係兩性關係中重要一環，但點先算係吻得出色呢？好似冇得上堂學喎？唔緊要，美國兩性關係研究所嘅專家Marlena Segar，早前分享接吻有6個步驟要注意，大家不妨參考一下。第一係飲水，以保持嘴唇濕潤同清除異味；第二係食朱古力，為口腔添上怡人氣味；第三係虛擬接吻，即係透過說話或手指嚟挑逗對方，等對方知道你想咀佢，千祈咪一嘢就咀落去；第四係用蜻蜓點水方式試探對方，咪一開始就伸條脷出嚟；第五係要周圍錫，例如嘴角、下巴、鼻尖等地方，唔好掛住脷疊脷；第六係要喺過程中加上少許痛感，即係輕咬對方嘴唇之類，但記住要睇對手呀！