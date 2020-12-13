《緊急救援》預售破千萬　彭于晏林超賢閉關隔牆談心

型男彭于晏（Eddie）主演的英皇新片《緊急救援》鐵定本月18日上映，日前Eddie與導演林超賢等已身在北京酒店隔離，準備16號當晚出席全球首映禮。談到被安排「鄰房隔離」，林導笑言：「好耐冇試過同Eddie咁close，我哋隔住牆傾偈。我煲戲，佢有時悶到發慌，就影相同粉絲互動，完全唔介意以頹廢Look示眾。（期待出關食餐好嘅？）根本冇時間，首映後我哋會路演，同埋上電視節目宣傳。」

雖然疫情嚴重打亂《緊》片上映日期，林導卻坦言：「依家大家對救援團隊嘅興趣、支持及投入感都好高，未上映口碑已相當唔錯，預售甫開始已突破千萬（人民幣）票房，美中不足嘅係香港戲院停業，唔能夠同步上映。」《緊》片內多場爆破戲成賣點，一向認真的林導更找來一艘真飛機作道具，台前幕後約120人全部躋身狹窄機艙內、潛入水底約60呎開工：「如果發生意外好似缺氧咁，就真係大件事嘞！」電影公司更全力支持他於墨西哥拍外景，期間更前往當年《鐵達尼號》拍攝場地，灌入真海水到人工池拍攝水底戲份，難怪內地媒體將該片形容為「現實版超級英雄」。

另外，完成《緊》片宣傳後，林導將繼續留守北京，與陳凱歌及徐克合導紀念抗美援朝70周年電影《冰雪長津湖》。據悉該片為國家電影局欽點開拍，製作龐大計要逾200組戲才能完成拍攝，約明年年中才能煞科。林導透露：「預計每日都會出動約2,000位臨時演員協助拍攝，外景嘅氣溫會係零下20度左右，對怕凍嘅我嚟講，絕對係大考驗，我好期待同主角吳京及易烊千璽等合作。」而好友張家輝月尾將飛抵北京拍攝另一新戲，林導直言期待與對方相約敍舊。