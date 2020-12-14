吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午5時至7時

宜：會友、飾牆、平塗

忌：修井、詞訟、醃製

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：1、3、4、9

幸運顏色：紅

生肖指數 是日吉星：狗

鼠：→ 自己做錯的事情要自己負責，勇於認錯才會受人尊重的，白水晶能強運。

牛：→ 今天在街上會遇到很久不見的朋友，宜記下聯絡方法以便日後相約。

虎：→ 工作時工作，遊戲時遊戲，生活作息要有定時規律，才會身心健康的呢！

兔：↓ 感情上會有口舌的爭吵，宜忍讓及不應三心兩意，會引致最後一無所有。

龍：↓ 財運不佳的一天，有可能會弄丟重要的東西，還是給朋友保管一下吧。

蛇：→ 財運上升，逛街時不妨精挑細選，你將會買到超值的東西，使你興奮。

馬：→ 今天你能感到情人對你的溫柔和呵護，這正是你的精神良藥。

羊：↑ 今天晚上將會有許多邀約讓，你能度過快樂的一天。心情愉快不已。

猴：→ 愛情運下降，與情人不斷發生衝突，和解只能憑一顆熱誠關愛的心。

雞：↓ 是日沖煞，運氣不太好，特別是工作方面，若要有成果，須下更大決心。

狗：★ 今天出奇的順利，你原本有些擔心的事情並沒有發生，能順利過度呢。

豬：↑ 運勢回升，你的健康狀況舒暢爽朗，使你有自由自在的暢快感覺。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌

十二星座 是日運程

白羊：投入感較佳，戀愛運回升，相處和諧愜意，已婚或同居朋友，關係亦甚為美滿。

金牛：體能回升，工作及事業運亦佳，發展及上位機遇不乏，求職、轉職等宜積極行事。

雙子：人緣及桃花運佳，感情及親子關係和順，宜趁公餘與家人、伴侶聚會、約會等。

巨蟹：情緒回穩，家庭運轉佳，親子及感情關係較佳。正計劃生育的朋友，宜加緊努力。

獅子：辭令及思考力較佳，與家人、伴侶的溝通相處情況甚為和順，多交流助增進情誼。

處女：體能回穩，更能投入工作，進度將較平穩。財運回升，利開單、簽約或謀事等。

天秤：人氣急升，人緣及桃花運大好，親子及感情關係和順愜意，宜多聚會、多約會。

天蠍：精神狀態轉佳，情緒及家庭運回穩，相處和順愜意，宜善用公餘，多會面多交流。

人馬：社交運極佳，朋輩及人脈關係帶來事業發展的機遇，宜善用公餘多聯誼、多會友。

山羊：事業及正財運極佳，即使公事壓力較大，但鬥志較盛，求職或謀事等將進展良好。

水瓶：人氣急升，出門、出勤、公幹或海外項目等，人事和順，助達致理想成效和進度。

雙魚：精神士氣較佳，異性緣較佳，夫妻關係愜意和順，是計劃生育的好時機，宜努力。

預測：本周大市，價位或具上調空間。銀行、國企相關項目走勢或較佳。