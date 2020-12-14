床戰最後一「激」！龔嘉欣唔攞視后唔甘心

藝人龔嘉欣在無綫劇集《香港愛情故事》中的床戲成為熱話，由情侶酒店「大戰」到「太空艙」，目的是帶出土地問題，卻令她叫苦連天：「因為真係幾激烈！最深印象係『太空艙』嘅床戲，環境好窄，羅天宇近乎冇着衫，大家又要同對方除衫。」最尷尬是他們本身並不認識，開工前更加零溝通，她續說：「我哋夾硬嚟咋，現場聽監製、導演指示，不過同佢拍感覺都舒服嘅。」不過卻揚言：「冇下次喇！」

剛購入將軍澳2房單位首次做業主的她，反而沒有要求另一半要有樓。她亦是租了6年村屋，左慳右慳才儲到首期，她認真地說：「最緊要遇到啱嘅人，到時再諗辦法。」又稱現階段是事業搏殺期，完全不心急拍拖，即使最近有指與富二代分開，她仍說：「依家拍拖就會諗結婚，身邊都有唔同嘅人出現，但係唔啱就唔好開始。」對於閨蜜陳凱琳、譚凱琪都先後嫁人，只有她感情未有着落，她只說：「我好容易愛上一個人，加上生長喺一個唔完整嘅家庭，我本來覺得20幾歲就會結婚，後來發現呢啲唔係愛……其實只係唔想一個人。當然我都替好姊妹搵得幸福開心，但又唔可以話我羨慕。」

今年事業上對龔嘉欣來說是突破的一年，先後有劇集《大醬園》、《殺手》、《香港愛情故事》，以及稍後播出的《堅離地愛堅離地》出街，4劇在手，角色截然不同，有癲喪殺手亦有貼地港女，令觀眾對其全面演技眼前一亮，有力挑戰台慶頒獎禮「視后」寶座，她亦直言要努力為事業衝刺：「如果依家叫我放棄事業會覺得唔甘心，因為覺得未到想去到嘅階段，希望每次演嘅角色都有進步。」講到挑戰「視后」，她說：「今年幾個角色嘅反應都好好，《大醬園》細么奸到大家都憎死佢，《殺》大家又見到一個好癲嘅我，《香》劇就係貼地生活化嘅港女，角色都好唔同，今年係自己最大突破嘅一年！觀眾喜愛、認同好緊要，有好多觀眾寫長文鼓勵我，話睇到我進步、變化，有觀眾鼓勵令到我信心大咗，『視后』會係終極目標，呢個獎係好有鼓勵、肯定性。」

入行12年由扮死屍到站穩「女一」之列，她回想當年入行由零開始，實在是寶貴經驗：「好記得入行初期，嗰陣拍《怒火街頭》試過要扮死屍，喺廠瞓地下成晚唔郁得，扮死屍係好好嘅經驗，我唔係港姐出身，入TVB亦冇人推薦，自己真係由零開始，一步一步靠努力捱番嚟！由扮死屍到依家都冇變，都係唔怕蝕底同咁捱得。」

早前於《殺》劇飾演「Dark Angel」開拓打女路線，但亦為她留下一身傷，現時仍要接受物理治療，她說：「拍劇以嚟最辛苦係《殺手》，打戲出嚟2分鐘，但就拍足全日，打到成身瘀晒、損晒，當時成身冇一忽好肉。最嚴重嘅傷係上5吋下5吋穿咗個窿要縫針，依家成條脊椎肌肉亦扭埋一邊，要長期做物理治療，唔可以着超過半吋高踭鞋。不過受傷都值得，證明我做到打女，有機會都會再拍動作戲。」