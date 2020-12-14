《星點讚Star Likes》包羅萬有　謝雪心狂掃保健產品

資深藝人謝雪心首次獲邀擔任直播購物節目嘉賓，自認新手落場的她，事前準備十足，實行隔住個Mon力Sell各樣「星點讚」產品，讓觀眾就算足不出戶都可以瘋狂Shopping！

第4波疫情肆虐下，直播購物節目隨即成為熱話，即使安在家中抗疫亦有辦法購物。謝雪心今晚（14日）就為直播購物節目《星點讚Star Likes》擔任嘉賓主持，以直播形式親身介紹保健產品、美容護膚品、食品等，用最優惠價回饋觀眾。

「當聖誕禮物送畀朋友」

問到有何準備工夫？謙稱新手的她表示從未主持過直播購物節目，故事前特意「惡補」一番，參考其他購物平台：「學吓嘢咁，會用活潑、生動嘅演說方式去吸引觀眾嘅注意，然後再針對買家想買啲咩產品而去介紹，而且所有介紹嘅產品，我都會親身試用過、了解過，覺得好用先會介紹畀大家。到時自己都會入手保健產品做聖誕禮物送畀朋友，希望大家身體健康。」

問到私下是否購物狂？她笑着否認，不過自爆於第1波疫情爆發期間狂掃消毒和日常用品，其中搶購廁紙令她最頭痕：「嗰陣疫情好嚴峻，搞到咩都缺，最估唔到連廁紙都要搶，廁紙係消耗品，好彩最後有朋友幫手，畀咗7卷我應急。」

談到她熱心公益活動，近日還擔任「一心安老」愛心大使，參與探訪長者活動。她表示雖然正值疫情期間，但依然聯同社工去送愛心福袋：「將個福袋擺喺門口，然後睇住佢哋開門拎。」聖誕將至，她指要視乎疫情，才決定會否再有送暖行動。

監製梓俊身兼多職

節目監製梓俊因一次電影合作而跟謝雪心結下「母子情」，2人「親情」伸延至現實生活，經常私訊問候，故今次「媽媽」謝雪心現身支持，令他相當高興。百足咁多爪的他除了監製身份外，還身兼歌手及製作人，他透露明年搞作多多，3月會跟Joe Junior、葉振棠及馮素波舉行慈善演唱會，之後又會推出慈善書及出演舞台劇，屆時收益捐至「一心安老」作慈善用途。