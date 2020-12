29年後再獲獎！安東尼波士頓影評人協會奪影帝

每年12月北美各大影評人協會都會公布年度電影得獎名單,但今年因疫情關係而押後至今日才陸續公布。波士頓影評人協會(BSFC)率先於今日公布得獎名單。結果由中國女導演趙婷(Chloé Zhao)執導的新作《Nomadland》連奪3獎包括最佳電影、導演以及攝影而成為大贏家!

奧斯卡金像影帝安東尼鶴健士(Anthony Hopkins)憑新片《The Father》而獲選為影帝。今次是安東尼繼1991年的《沉默的羔羊》(The Silence of the Lambs)獲BSFC選為最佳男配角之後再獲獎。美國新演員Sidney Flanigan憑首部電影《Never Rarely Sometimes Always》一擊即中勇奪最佳女主角。而韓國老牌女星尹汝貞就憑新片《Minari》中可愛祖母一角而獲選最佳女配角。

《黑豹》(Black Panther)男星Chadwick Boseman主演的遺作《藍調天后》(Ma Rainey’s Black Bottom)就獲BSFC選為最佳群體演出獎。