愛自己、寵閨密　限量香水禮盒5大推介

對化妝控來說，今個聖誕注定不一樣！因為疫情影響下，即使精心化了應節妝容，也會被口罩遮蓋了一大半。既然佳節期間不能以全貌示人，不如改變策略，以氣味突出個人氣質搶Fo？適逢各大美妝品牌近日紛紛推出聖誕香水禮盒，由包裝到香水氣味都提供極多元化選擇，揀番支送畀自己同閨密就最Perfect！

非一般的紅色聖誕

Christian Louboutin Beauty以其品牌標誌性的紅色及華麗的王冠元素打造出Loubirouge 聖誕限量系列。具奢華感的熱情紅調象徵女士的艷麗一面，高貴的王冠更讓她們成為自己的女王。系列包括今季新品唇膏So Rouge、全新Loubiworld香水系列和送給紅色節日女王的限量水晶球。香水系列由Loubifunk至Loubicroc共7款，靈感源自Christian Louboutin 先生想像的魔法旅程，換上限定的紅色閃亮外衣及粉紅禮物盒，典雅華麗得來又不失少女心。

星光香氣禮盒

佳節將至，Dior全新推出的Maison Christian Dior香榭麗舍精選香薰體驗套裝，包含8款各具特色的香薰，直擊你的嗅覺。馥郁繁花香氣的J'adore和花香調的Miss Dior Blooming Bouquet淡香薰組合成3款不同的禮盒，配上充滿聖誕氣氛的星光包裝，就好像來自聖誕小鎮的禮物。另品牌更邀請藝術家兼插畫家Safia Ouares設計出一款極美的禮盒套裝—Dior小劇場，將蒙田大道30號的建築物外牆逼真呈現。盒子內有J'adore香薰、傲姿唇膏及玫瑰花蜜活養再生精華油和Dior星形掛飾。

冬夜奇幻靈獸

今年Diptyque與藝術家Ugo Gattoni合作，以巴黎冬夜中出現的靈獸─威武雄獅、神秘天鵝和活潑雄鹿為主題推出2020聖誕系列。除了3款聖誕限量香氛蠟燭─王者之花、幻羽琥珀和午夜冷杉外，還有多款聖誕限量主題套裝，把靈獸設計放在禮盒包裝上，充滿神話的古典氣息。此外，同步推出的聖誕日歷、旋轉燭罩、燭光走馬燈及香氛手環吊墜亦流露濃厚藝術感。

低調奢華之選

今個聖誕narciso rodriguez推出for her淡香氛聖誕限量版2020，以紐約的建築物為香水樽的設計藍本，型格的黑色包裝加上閃亮的金色絲帶，既低調又奢華。此外，品牌又將多款含有招牌麝香的香水組合成不同的禮盒，以充滿少女感的粉紅色作禮盒包裝，加上金色絲帶，就像是一份精心包裝的禮物，簡約中滲透時尚感。

節日香水派對

臨近聖誕，精品香水店Parfumerie Trésor推出多個品牌的香水套裝，包裝設計由簡約到甜美都有。無論是清甜的果香、芬芳的花香、甜美的花果香、清新的草木香還是型格的獨特酒香都應有盡有，具不同特色，選擇十分多樣化。