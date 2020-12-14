陳樂榣細舖搬大舖　拎埋囡囡嫁妝出嚟用！

前組合Freeze成員陳樂榣（Alley）7年前轉戰商界開飾品店做老闆娘，今日為新店舉行開幕禮，邀請好友黎燕珊、郭秀雲、黃婉曼等站台展示首飾，場面墟冚！

講到「疫」市擴張，由400多呎的細舖搬到千呎大舖，她笑言動用了5歲半女兒的嫁妝，合共投資過百萬：「等疫情好番、船期穩定番，想向海外發展，例如馬來西亞、國內，所以要拎阿女啲嫁妝出嚟墊住先！雖然今年唔係好明朗，但得到有好多貴人、朋友支持，先可壯大自己個膽搬舖。」又謂新舖特意搵來堪輿學家陳定幫幫手選址兼擺風水陣：「佢話出年會有奇迹發生，會爆升，希望承佢貴言。」

問到疫情有否影響生意？Alley表示自己是由網上起家，就算去年經歷社運、今年有疫情，都沒有太大影響，一直都是平穩發展，現時亦會配合大趨勢開直播。問到會否掛住盤生意忽略與家人相處時間？她笑話不會，因為全家都會幫手，甚至囡囡都會落舖Pack貨：「佢好犀利！會幫手同啲客消毒，又會Sell吓啲貨，佢係股東之一嚟㗎！」並笑說因為得1個小朋友，若囡囡有興趣都是由她去繼承：「所以佢都唔想我再生，一見我肚凸凸就出拳打落嚟，哈哈！因為佢想一個人要晒。」