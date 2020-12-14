靈感煮意︰【聖誕主菜】檸檬雞配香脆焗薯

踏入聖誕月的第二個星期一，我將會教大家一款簡單、經濟但見得人的主菜。在寫檸檬雞食譜時，我特意減少用香料和香草，好讓各位能在疫情之下不用四處找材料，但做出來一樣惹味。話說這道檸檬雞，曾經是我減肥時每星期都吃的一道菜，因為實在太好吃，黏黏的汁掛在多汁的雞上，吃上去好滿足。至於焗薯則更簡單，只需要海鹽、黑胡椒和油，但別少看這些材料，已經足夠帶出薯仔的甜味和令它更香脆。疫情之下，我領悟到「如常」的珍貴和幸福，原來簡單不是沉悶、不花巧也能叫人會心微笑，只要我們如常地生活。希望我的食譜能讓大家在如常跟家人慶祝，各位保重。

材料（2人）

焗薯

澳洲新薯 6個

海鹽和黑胡椒 適量

淡味橄欖油 3~4湯匙（視乎焗盤大小，大的要多點，小的放小點，總之油要散到焗盤每個角落）

檸檬雞

雞錘 4隻

海鹽和黑胡椒 適量

乾百里香 1湯匙

老抽 1~2茶匙

檸檬汁 4茶匙

白酒（甜）／低鈉雞湯 6湯匙

蜜糖 3湯匙

檸檬皮醉 1茶匙

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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