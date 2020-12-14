繼續精神分裂　J.Arie性解放MV突破18禁

歌手J.Arie的新歌《陰陽道具》是繼《雙面哈菲》探討「精神分裂」後第二部，新歌主題表面上是講「性解放」，實質是有感現時好多事因害怕惹人爭議，而不能暢所欲言，她說：「就好似嚟到2020年，我哋公開咁談論『性』，都依然會好容易被蒙上好多污穢同被羞辱嘅標籤，性仲係好禁忌。」

她希望憑新歌毫無保留咁寫「性」同沉醉於「性」、「上癮」的快樂來做一個比喻，等大家有一個寄託和發洩的機會，回味一下可以暢快地表達是幾咁痛快同享受：「MV內容就唔劇透喇，自己去睇呢個18禁加電視禁播版嘅MV啦！賣個關子就係，今次獻出咗我收埋咗7年嘅螢幕初吻，我收埋咁耐係因為我覺得冇人想睇囉哈哈！」

談及兩位主角強尼與埋蝦頭，她說：「佢哋係從來冇試過拍呢啲認真嘅情慾場面，不過拍攝嘅時候出奇地順暢加自然，冇任何覺得尷尬嘅感覺，果然演員們係專業嘅！今次係未寫首歌之前，已經有MV概念嘅構思。依家做咗獨立歌手，由寫劇本，去到Book場地、化妝、梳頭、搵演員，以至後期剪接製作都係由自己一手包辦，雖然會好攰，但係超滿足！」