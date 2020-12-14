麥浚龍爆謝安琪缺乏自信　試過畀邊個投訴？

歌手麥浚龍（Juno）日前擔任TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒專訪，大談3年間為《The Album》企劃製作30首歌曲感受。他稱今次企劃是對自己的一個挑戰﹕「我經常都抱住唔想侮辱觀眾智慧去創作，觀眾有佢哋嘅分析能力，我好期待歌迷將呢3年30首歌一次過去聽，就會聽到3年前我點解要咁鋪排。」

整個企劃牽涉多位歌手及演員包括林家棟、謝安琪、韋羅莎、鄭伊健、古天樂等，他承認用導演角度去選角：「好似拍電影咁會畀劇本佢哋，不過唔係就咁唱，要係睇咗劇本同以角色嘅心態去唱。古天樂喺錄音室裡面另一個世界，我就要佢錄音時間調節到好早，瞓醒就嚟錄，唔好開聲，想要一種陌生感。（你同謝安琪合作得最多，兩人點磨合﹖）我同佢做《羅生門》已經合作，所以培養咗默契，佢聲演部份較有經驗，但佢係一個需要人哋去畀信心佢嘅人。其實所有參與嘅音樂人同歌手都為呢個企劃進入咗一個手心冒汗嘅境界，而且仲維持咗3年。（有冇人投訴過？）我囉！自己投訴自己，點解要咁辛苦，何必呢？」圓滿完成3年的音樂企劃，他直言可一不可再，稱下一個計畫應該是回去拍電影。