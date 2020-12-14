本日日本：最新奇怪酒店　恐龍武士幫你Check in

憑着由機械人擔當櫃枱服務員而聲名大噪的奇怪酒店（変なホテル），目前在日本已經有17間酒店，第18間「変なホテル 小松駅前」將會於12月24日在石川縣小松市開幕。地理位置相當方便，距離JR小松站只需步行30秒。酒店外觀以小松的「白山連峰」為主題，入到酒店不會見到有服務員，取而代之是恐龍、忍者、管家和武士等投影，幫你完成Check In手續，只需跟着電腦上的步驟，很快就可以完成，在疫情期間相信會很受歡迎，因為毋須與其他人接觸！大堂設有書櫃，放置大約1,800本漫畫書，漫畫迷可以睇個夠本。酒店前的空地會有投影表演，為住客帶來歡樂。酒店共有109間客房，分為大床房和雙床房兩種房型，所有客房都配備LG Styler衣物護理機，並可借用Dr.MEDOMER的按摩設備，行到累了可以鬆一鬆。房價大床房每晚5,100日圓起（約HK$377起）、雙床房每晚5,500日圓（約HK$407）起。

変なホテル 小松駅前

地址：石川縣小松市日之出町一丁目180番地

房價：大床房每晚5,100日圓起（約HK$377起）、雙床房每晚5,500日圓（約HK$407）起