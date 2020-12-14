【面對負評】陳曉華：我曾經日日爆喊！

在香港地可以當醫生、護士猶如有個「鐵飯碗」，但修讀護理系的前港姐冠軍陳曉華（Hera）畢業後，竟放棄可以當護士的機會，毅然決定參加《2018香港小姐競選》。Hera 指當時參選只因想自己有突破、跳出舒適圈：「當時諗選完都可能番去做護士，反正選港姐又冇咩輸！」

直認性格「男仔頭」的Hera說到參選港姐時，曾因為太粗魯和愛吃，令其他佳麗均大嘆「估唔到你咁樣」！而最終奪冠，戴上后冠，Hera表示意想不到，入行後亦不覺得自己是個「明星」，反而感到有點不知所惜。剛入行時看見同屆的佳麗陸續有不同的發展，還沒有工作的她因而感到壓力很大，要以「暴食」來抒發，「當時每日要叫1個Pizza食，到有日叫唔到就會喊。」

不過Hera接下來得到不少機會，第1次拍劇就在劇集《迷網》做女二，之後更劇接劇，很快便當上女一。可惜《迷網》播出後，觀眾對Hera的演出不太滿意，指她「黐脷筋」、「戲屎」等的負評甚多，而她也自知不足，看到自己的演出也表示：「好尷尬！好想打自己一巴 ！」自稱很感性又愛哭的Hera更曾經因為拍劇表現不好而被監製罵哭。不過將勤補拙的她指自己拍到第4套劇，終於都表現得愈來愈輕鬆了。

早前Hera和合作劇集《異搜店》的何廣沛傳出緋聞，被指拍劇期間孖住對方去廁所，對此她笑說自己和對方其實不太close：「廁所係同一個方向，都會一齊去嘅！」而說到擇偶條件，25歲的Hera指很清楚自己想找一個可成家立室的對象，覺得現在這階段很難找到，所以希望先建立好自己的事業。如果想知更多陳曉華真實的一面，就一定要去片看《娛場》了！

場地提供： FAM 囍公館