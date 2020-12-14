《香港愛情故事》劇透：子朗凱琪搬劏房　7年首吵架

第六集(12/14)

幾經考量，子朗（羅天宇飾）和凱琪（龔嘉欣飾）決定婚後租住劏房，共建安樂窩。漢聲生病，少霞（龔慈恩飾）為他煮上稀粥，二人關係似有緩和之際，卻再因小事吵架。及後，漢聲（白彪飾）得悉少霞將搬到婦女宿舍居住，關係再次陷入冰點。周帆（劉子碩飾）攜子婷（游嘉欣飾）見識新樓盤激烈銷售實況，更豪擲千萬買樓，子婷另眼相看。麗芬（劉溫馨飾）的越南同鄉前來探望，言談間，雄健（石修飾）不禁懷疑麗芬對自己的真心。子朗與凱琪終於修成正果，漢聲和少霞看見兒子成家立室，不禁緬懷從前，明明深愛對方，何以今天竟變陌路人……

第七集(12/15)

少霞、子朗分別搬離公屋，開展新生活，漢聲面對空蕩蕩的家，憶起與少霞當年的經歷，感觸萬千。凱琪上司盛曉彤（莊思敏飾）為求脫單，相約在交友程式結識的型男見面，結果卻大失所望。浩楠（徐文浩飾）實行校內抗議行動，反應未如理想，更因此與子婷第一次吵架。凱琪和子朗開展劏房生活；此時，兩口子終覓得條件合適的愛巢，子朗正躊躇轉換新工作……廷均（陳貝兒飾）、子欣（王敏奕飾）攝影展揭幕，子欣不習慣成為焦點，家希（謝東閔飾）主動帶她避開人群，夜遊圍村，不自覺拉得更近……

第八集(12/16)

子欣的攝影展獲負評，文靖對家希甚為不滿。子朗成功轉新工作，工作量大增，凱琪鼓勵他為置業夢先苦後甜。兩口子終於成功上車，可惜子朗成為業主後卻心情複雜。周帆向子婷示愛，子婷欲與浩楠分手，卻因他的深情而開不了口。雄健對麗芬日漸冷淡，麗芬主動找凱琪修補裂痕，卻被凱琪痛斥。家希替子欣拍照，助她解開心結，過程中，觸及子欣的傷痛往事。子朗、凱琪各有各忙，開始有時差的同屋生活。繁忙都市中，藏着一顆顆寂寞的心……

第九集(12/17)

子婷周旋於周帆與浩楠之間，疲於奔命，求助凱傑（林正峰飾）助她解開困局。子欣首次凝視過去的傷痛，此時漢聲與人爭執入院，子欣陪伴父親回家，重拾難得的父女相處。可惜漢聲壞脾氣依舊，子欣忍無可忍，終爆發埋藏多年的鬱結。李日暉（熊倬樂飾）追求女同學失敗，遭校長訓斥，雄健出言維護，麗芬感動。子欣與文靖因家希之事爭執，落寞的文靖重遇開朗的方嘉良……凱琪、子朗為安樂窩而奮鬥，正當二人對未來滿懷希望之際，竟傳來晴天霹靂的噩耗……

第十集(12/18)

子朗、凱琪的新居面臨撻訂危機，兩口子四出張羅額外首期，見盡人情冷暖。凱琪厚着臉皮向曉彤求助，竟意外讓她得悉誤墮情騙陷阱。子婷向浩楠分手之際，卻被他意外發現真相，二人不歡而散。子欣欲與家希穩定發展時，家希提出斬斷情絲……凱琪向雄健借錢失敗；子朗跟漢聲坦白，及後眼見父親為了自己低聲下氣向二叔借錢，不忍漢聲受辱，主動作罷。凱琪仍未肯放棄上車夢，子朗因買樓一事有所啟發，二人為了一層樓，7年來首次吵架……