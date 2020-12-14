香港限量50部　頂級DAP「鈦」矜貴

串流音樂流行，平有平聽，貴有貴聽，當中最富貴當然是買部Hi-Fi級音樂播放器，享受無損音樂啦！而講到高質DAP，近10年都係韓國天下，只不過近年來自北京的Lotoo亦開始受Head-Fi友歡迎，其著名作品就有PAW Gold「金菊花」、PAW Gold Touch「墨菊」等等。最近廠商再推新作PAW Gold Touch Titanium，因其TA15鈦合金機身而得名「鈦菊」，而由於鈦金屬極難加工，是故全球限量999部，香港只有50部限額，超級矝貴。

硬件方面，它內置獨立聲音系統，由AK4137EQ SRC升頻晶片處理訊號，再由AKM AK4497EQ DAC晶片進行解碼，最後經LPF與耳擴晶片輸出3.5mm與4.4mm平衡輸出。當中4.4mm推力達500mW+500mW(32Ω)，3.5mm推力更高達720mW+720mW(32Ω)，同時2組輸出各擁獨立電路避免干擾。音色則偏向自然溫潤，疲憊感不高，並支援最高768kHz PCM及DSD512高解析音樂規格。特別一提，除了以上2組輸出，它還具備Line-out功能，可輸出至前級或有源喇叭，又或變身為USB DAC作解碼耳擴輸出至耳機，用途相當廣泛。

它的其他特點還包括3.77吋IPS顯示屏、自家開發Lotoo OS播放系統、最高支援2TB UHS-II SD卡等。惟它的續航力只有10小時，以DAP來說未夠長氣，另外售價接近3萬大元實在太貴，叫人又愛又恨！