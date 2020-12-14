朱千雪做靚女Law霸　麥明詩十優港姐變「打雜」

四房千金何超欣樣靚讀書叻，讀完麻省理工再攻讀清華，全部都係名牌大學！其實圈中都唔少靚女學霸，今次同大家盤點一吓啦！

朱千雪

「民選港姐」朱千雪唔只樣靚，讀書都好叻，佢仲好學不倦，不斷進修！佢細細個就同屋企人移居加拿大溫哥華，佢喺當地嘅西門菲莎大學商業和傳理系畢業，畢業後返香港選港姐。2015年時佢同TVB請假，喺香港中文大學修讀企業傳播社會科學碩士，咁都仲未夠，佢要繼續增值自己！2016年時，佢喺香港城市大學修讀法律博士學位，2020年9月完成實習，正式成為大律師，主力負責民事同刑事訴訟，名副其實Law界女神！

麥明詩

麥明詩有「十優港姐」之稱，佢喺會考拎過10A佳績，之後去咗英國劍橋大學修讀法律系，畢業回港參港姐奪得冠軍，真係美麗與智慧並重！不過佢追求自由，放棄包薪藝員合約，改簽「綠葉約」，轉行擔任商業顧問。而早前佢嘅OL Look首度曝光，身為十優港姐嘅佢竟然「打雜」都做埋，要幫同事買飲品！

莫文蔚

歌手莫文蔚都係「讀」得之人，佢係香港第一屆十大傑出學生！除咗讀書叻，佢課外活動方面都好犀利，跳舞樂器樣樣精！中學畢業後，佢拎獎學金去意大利進修，之後去到倫敦大學主修意大利文學，輔修聲樂。佢仲好有語言天分，普通話、英文、法文、意大利樣樣精，簡直係全能！