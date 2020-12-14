李麗珊產後復出即拍床戲　湊B忙爆疑患抑鬱

最近在香港開電視播出的日劇《夏空》被喻為新版《阿信的故事》，播出以來反應不俗，有見及此，電視台除邀請楊思琦主唱劇集主題曲外，並由旗下藝人李麗珊（Lisa）親自填詞及主唱港版插曲。

9月誕下女兒的Lisa日前產後復工拍MV，她大呼緊張：「雖然環境似曾相識，但感覺新鮮，生完要湊小朋友，狀態上有啲攰，所以錄音前花咗較長時間開聲，不過整個錄音過程都好順利，歌曲監製為咗令我可以投入錄音，仲專登訂咗一間望到海景嘅錄音室畀我。」她透露今次MV拍攝了兩日，公司更邀請了「小鮮肉」在MV中扮演她的前男友，兩人有擁抱談情之餘，還有「床戲」：「雖然係距離最遠嘅床戲，但都好緊張，怕NG阻大家收工。」

談到湊女經，Lisa表示產後首個月日夜顛倒，對此生活並不習慣，期間她更懷疑自己患產後抑鬱：「又要餵夜奶，BB又成日喊，每次聽到BB喊，我情緒就會好低落，就連發生好小事，好似BB飲奶飲得唔好，我都會喊，我都懷疑自己產後抑鬱，好彩身邊有好多人幫手為我減輕咗好多壓力。」問到產後對她音樂上創作有否帶來特別靈感？她坦言產後又忙又攰，腦袋只圍繞着BB：「基本上只得沖涼嗰陣時，最放鬆嘅時候先諗到歌詞。但係有時諗諗吓會變咗好似兒歌嘅歌詞，都幾搞笑！或者遲啲作首兒歌。」