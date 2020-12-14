玩味聯名　「格」外搖滾

1994年由搖滾樂團Sonic Youth主音Kim Gordon及XLARGE店員Daisy von Furth共同創立的潮流服飾品牌X-girl，是潮流界當中少數主打女裝單品的美國街牌，設計風格帶有濃厚搖滾元素及街頭味道，多年來一直備受喜愛街頭文化的女生追捧。今回知名運動品牌Reebok相隔5年後再次與X-girl合作，以Culture of Materials為主題推出聯名鞋款及服飾系列，追溯90年代街頭文化盛世，從而詮釋兩個品牌屹立多年的殿堂地位。

X-girl x Reebok聯名系列以Reebok發源地英國為靈感，將標誌性的蘇格蘭格紋圖案融入系列單品，同時亦藉此呼應X-girl品牌多年代所採用源自英國的龐克文化。系列主角鞋款就是代表性的Instapump Fury，整對鞋身均布滿綠、黃、紅、白及黑色交織而成的蘇格蘭格紋圖案，左右腳鞋踭位置分別繡上兩牌標誌以彰顯聯名身份。另系列中的外套及褲款亦用上相同的格紋圖案，前者可以雙面穿着，大大增加配襯時的便利性；後者設計靈感則來自Punk Look常見的Bondage Pants，於褲管的小腿位置加入拉鏈細節點綴；而Print Tee設計更特別將「Pump Button」圖案融入並印上「X-girl」Logo，用簡潔玩味帶出聯名意味。