做性女講明會偷食　J.Arie完事要檢討嬲爆撇前度

顛覆過往正經形象的創作女歌手J.Arie，新歌《陰陽道具》表面上是講「性解放」，實質暗喻沉醉於「性上癮」的快樂。由她與楊詩敏、強尼「3P」演出的MV更被歸類為「18禁」兼「電視禁播版」，她說：「我從來冇試過拍呢啲認真嘅情慾場面，但我冇任何尷尬嘅感覺，因為大家都好專業。」

完全豁出去的J.Arie分享一次與男友的性經驗，有次完事後，對方竟然即刻「賽後檢討」，她禁不住說：「好憎！好憎！點解要咁啫，大家應該係好享受呢件事，但完咗佢就話：『我覺得頭先乜乜乜，我覺得頭先你點點點，我真係反晒眼，點解會咁，直頭想分手。」

她不明何解需要認真去檢討這回事：「我心諗你做得好好咩，I don't think so！」她覺得某程度上對方所為很傷人自尊心：「我都有唔滿意嘅地方，我點都唔會講囉，因為我覺得呢個係一個尊重，唔應該大家咁理性去討論，所以好快就分咗手，我唔係好頂得順，好唔尊重女性。」

J.Arie坦言不介意被標籤做「性女」，因她講過會坦誠面對自己：「性呢樣嘢其實係與生俱來，食色性也，我哋應該有呢種自由，應該係要享受，點解每逢講呢樣嘢咁避忌呢？點解大家要咁多標籤？」

對於性，她直認內心接受到即使已經有另一半，都可以去搵其他人，她說：「我開放程度係可以去到咁，但究竟呢個社會上嘅道德標準係咪咁呢？我相信好多人都有呢個幻想，大家可以喺我首歌或MV有呢種自由感覺。」

場地：The AIR