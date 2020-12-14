嫌棄「八婆」陳瀅　黃宗澤搭路溝空姐！

藝人黃宗澤最近忙與萬綺雯老公、有「鬼才編劇」之稱的陳十三宣傳劇集《非凡三俠》，他大讚劇情引人入勝：「齋睇劇本都覺得正，係我其中一個最鍾意嘅劇，笑中有淚，着眼點唔係愛情，觀眾睇到會有意想不到嘅效果，唔會去諗幾時錫，幾時有床戲。今次得6集好短，但相信大家會翻睇，同埋我已經叫十三開第2季。」

飾演特技人的他，有不少驚險打鬥場面：「套劇喺馬來西亞拍，有場戲由地鐵站槍戰開始，打到去3樓吊威吔，之後跳落巴士車頂，再跳入車裏面，跑餐死，飛機大炮咩都出齊！我連直升機都幫佢哋免費借埋，搭膊頭借咗好多景，碌盡人情卡，豪宅、直升機，連消夜都未埋過單，因為我馬來西亞朋友多，個個輪住請！」

陳十三亦表示這套是最滿意的作品之一，但由於演員陣容鼎盛，加上出埠拍攝，最終超出預算，結局要由大型武打場面變文戲：「Ending冇錢拍，但愈冇錢就愈要動腦筋，最後錯有錯着，打戲變文戲，效果仲好！」黃宗澤深感同意：「作為演員要拍喊戲，第1次喊到，好難喊第2次，但場戲3個Take，我竟然3次都喊到，劇本真係好幫到！」問陳十三為何不安排角色給老婆，他笑說：「我哋比較獨立，佢依家主力喺內地發展。（少見咗？）係呀！都掛住佢！」

此外，黃宗澤早前與陳瀅不時在網上互動，問會否怕傳緋聞，他反眼笑說：「呢條八婆，佢外表女神，內裏就『呢啡』，其實不拘小節，鬼妹仔性格好玩得！（有冇機會發展？）佢唔係我心儀。（你心儀邊類？）唔係我揀老婆，係阿媽揀新抱，佢冇催。我老友嘅老婆係空姐，我成日叫佢介紹啲空姐畀我，但一個都冇。（你身邊應該有？）我都想，日日開工，見嚟見去都係嗰班朋友。」

場地：Amelia＠Harbour City