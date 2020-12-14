有美相伴　居家抗疫唔會悶

最近疫情嚴重，大家都係多啲留喺屋企，少啲出門去高風險嘅地方喇！AV業界資深人士神仙乙就話，日本嘅疫情同樣未見改善，所以好多人都選擇自肅，即係留在家中工作或學業，因此日本AV界製作咗好多在家激戰嘅作品，等大家居家抗疫一樣可以好開心，完全唔使怕悶呀！

最佳女上司

喺本中出品嘅《自肅期間不要走出家門》中，後生打工仔太郎要在家工作，女上司凜音桃花為咗觀察佢嘅工作狀況，於是主動搵上門，不過呢個只不過係桃花嘅藉口，皆因佢對太郎早已嗒晒糖，貪佢年輕又力壯，借機會上門勾引對方。然而，桃花絕對係最佳女上司，唔介意同太郎一齊捱杯麵，仲一齊睇AV放鬆心情，更學AV女優咁招呼對方添！雖然太郎都有少少怕醜，但係喺桃花嘅熱情主動之下，好快就放開心情，決定出盡力咁滿足女上司，令在家工作呢段日子，足不出門都可以充滿激情同高潮！

聯手嗒仔

喺Premium推出嘅《放學後癡女時間。無法告訴任何人》入面，里美尤莉亞同舞原聖飾演女教師，佢哋表面上和藹可親，相當關心俊朗又身材健碩嘅後生仔雅治。有一日，雅治因為打波而整傷咗隻手，於是兩女就邀請佢返屋企包紮，但係佢哋好快就露出狼相，一個同雅治猛咀，另一個就主動吹奏一曲，令雅治感到不知所措，但由於兩女嘅技術高超，好快就乖乖就範！自此之後，雅治經常住喺兩女嘅屋企，享受溫柔體貼嘅服侍同共浴，唯一付出嘅代價就係喺床上全力滿足兩位飢渴無比嘅癡女！

連環開炮

Ideapocket推出嘅《與戀人女上司耗盡精華的絕倫SEX》，講述美人兒岬梓同浩二喺公司係上司同下屬關係，但實際上佢哋係一對戀人，平日工作時兩人扮到懶正經，返到屋企難免有少少介蒂。後來因為疫情關係，公司安排員工在家工作，於是佢哋終於可以長時間留喺屋企朝夕相對。呢個時候浩二至發覺久旱逢甘露嘅岬梓需索極大，一係唔做，一做就要連開三炮，仲要每次中出收場先至覺得爽呀！

簡評

日本AV作品某程度亦反映時勢，好似今日為家介紹嘅作品咁，就以在家工作時發生連場激戰為主題喇。喺3部作品中，本仙最鍾意凜音桃花主演嘅《自肅期間不要走出家門》，原因係阿妹高挑又好波，配上美艷成熟嘅面孔，扮演女上司相當合適。此外，佢同下屬過住精彩嘅同居生活，兩人一齊食飯一齊玩音樂，充滿生活樂趣，當然連場激戰亦將桃花嘅癡女精髓完全發揮啦！