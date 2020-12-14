Laney Grey　最強Solo表演

以前四仔脫星入行途徑主要有二，一係先從事成人模特兒再踩入四仔界，又或直接向四仔廠或脫星事務所自薦，但隨住網絡成人直播興起，唔少火辣又有人氣嘅網紅被四仔星探發掘而入行，好似Laney Grey就係其中之一喇！

喜歡自娛

想上位除咗要食啱個時勢外，其實仲要講個人魅力，喺美國加州出生嘅Laney Grey，正好兩樣都食到正。2018年5月開始從事成人網絡直播嘅佢，食正美國成人網絡直播嘅高峰期，佢坦言入行嘅原因相當簡單，就係為咗搵錢。雖然唔愁冇人睇，但要喺芸芸成人直播網紅中上位並唔容易。不過，Laney Grey絕對有足夠嘅天賦本錢，唔單止樣貌夠索，身材更係玲瓏浮凸，尤其係美股夠翹又夠渾圓，輕易獲得網民嘅歡心。

雖然有唔少網紅會搵嚟男伴或女伴一齊上陣，務求可以做到更激情嘅演出，但係佢卻喜歡一個人Solo，單憑表演自娛而大受歡迎。事實上，佢不但人氣不斷上升，更備受四仔星探嘅注目，問佢有冇興趣拍四仔，佢考慮咗幾日之後，就答應下海演出《Nudes Stash》。

點擊率高

入行之後，佢最擔心係會影響到家人，皆因佢一直係瞞住父母做網絡成人直播同拍四仔。及後佢向家人坦白一切，竟然獲得對方支持，令佢充滿信心，可以更加專注發展四仔事業，跟住佢就為四仔網站Team Skeet演出《Sis Loves Me》，呢套作品更係佢嘅成名作，點擊率相當高，仲獲得著名四仔片廠Naughty America嘅留意，搵佢演出《My Sister's Hot Friend》，令人氣爆升，之後又為Zero Tolerance、New Sensations等大型片廠合作。唔少導演都大讚佢表現出色，尤其係自娛場面非常專業。

雖然佢喺四仔界爆紅，但係仍有繼續做直播工作，佢解釋網絡係未來四仔界嘅出路，試問點可以唔盡力吸納更多粉絲群呢？

Laney Grey喺網上嘅人氣有幾勁？單係睇佢嘅社交網有超過10萬跟隨者就知，而佢亦好1識得喺社交平台展現自己嘅魅力，單係一條自拍換內衣短片，就已經吸引過百萬嘅點擊，勁呀！

Profile

出生日期：1998年10月29日

身高：158cm

三圍：34C-26-37