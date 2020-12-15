吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時

宜：祭祀、掃舍、拆卸

忌：嫁娶、開業、修渠

幸運方向：坐南向北

幸運數字：1、3、5、8

幸運顏色：綠

生肖指數 是日吉星：雞

鼠：↑ 運氣良好的今天，就算任性一點，撒嬌一下，對方都會原諒你的呢。

牛：→ 人際關係上要多積極表現，主動傾談的話，運氣將因此而提升不少。

虎：→ 不必要的約會行程就少安排、少外出吧，給自己多點時間休息好了。

兔：↓ 荷包可能要因為一時的欲念就瘦了不少，最好能量入為出才成。

龍：↓ 前去一個不太熟悉的地方時，要多花些時間計劃好行程，免得誤了時間。

蛇：→ 過去的經驗將無法讓你去應付各種新的變化，快學習一些新知識吧！

馬：→ 面對專業上的複雜難題，解決方法要自己尋找，今天別人是幫不上忙呢。

羊：→ 不會逃避現實，對自己的責任與義務懂得自己扛起來，這樣才能成大事。

猴：↑ 問題雖然難以解決，但得到家人的支持和鼓勵，所有問題都不是問題了。

雞：★ 你積極的態度感染了你身邊的人，大家也能有一個和諧的環境呢。

狗：↓ 是日沖煞，你的想法應清楚表明，以免引起不必要的誤解，造成困擾啊。

豬：→ 上午的運氣不太好，要小心你的一舉一動，過於大膽對你並沒有好處。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌

十二星座 是日運程

白羊：人氣不穩，精神壓力大，但事業運較早前佳，求職、轉職及謀事等，可積極行事。

金牛：與親友、伴侶，溝通問題或會較頻，但人緣及團隊精神回升，人際關係將更理想。

雙子：社交運欠佳，感情及親子關係不穩，宜善用時間，以免顧此後彼，令身邊人不滿。

巨蟹：事業運不穩，情緒不穩，家事或會較頻，工作時需注意言談舉止，以免影響進度。

獅子：辭令及思考力稍遜，小心處理文書、溝通等工序，出勤、公幹等成效，將更理想。

處女：財運不穩，經濟狀況處於變動期，做生意、自由業或銷售業的朋友，需多予耐性。

天秤：體能欠佳情緒不穩，家庭及戀愛運稍遜，注意言談態度，與身邊人關係將更和順。

天蠍：體能稍遜，工作運欠佳，注意人際關係之餘，善用午膳時段充電，可助提升效率。

人馬：社交及人緣運欠佳，戀愛及親子關係不穩，相處時需多予耐性，並注意溝通情況。

山羊：情緒不穩，家庭及戀愛運欠佳，人氣稍遜，身邊人或較任性，多予體諒可助過度。

水瓶：辭令及思考力稍遜，出勤、公幹、海外項目等，進程或較不穩，宜小心處理文書。

雙魚：財運不穩，經濟狀況持續不穩，仍需小心理財，節約各方開支，將有助維持穩定。

預測：本周大市，交投氣氛將較反覆。投機氣氛較濃，須提高警覺。