東方日報C2：莊思敏心急造人「蠔」情夜餵飽老公

「拿督千金」莊思敏今年脫單，閃嫁台灣老公楊秉逸，但婚後因疫情關係，被迫展開「分居」生活，獨守空幃3個多月，終於等到老公來港團聚。一直恨生B的她，日前與老公糖黐豆拍拖，買完生蠔後即趕回家玩煮飯仔，食飽飽過溫馨二人世界。

40歲藝人莊思敏（Jacquelin）今年3月下嫁台灣珍珠奶茶店老闆楊秉逸（Brian），但新婚不久，Brian便返回台灣，獨剩老婆在港。由於他們仍未落實在香港還是台灣定居，故婚後要兩邊走，過着長距離婚姻生活。礙於新冠肺炎疫情關係，分隔兩地的他們，若每次見面來回就要隔離28日，相當費時，加上2人都有工作在身，故相處時間比拍拖時更少！

幫老婆披外套

相隔3個多月，最近Brian終於再次來港，將跟太太共度聖誕及除夕。日前Jacquelin在公開活動上自嘲再見唔到老公就要離婚，又揚言為了造人，會買定補品調理身體，相信今次團聚是他們造人的好時機。日前下午4時許，2人在尖沙咀附近商場恩愛拍拖，先到餐廳醫肚，見女方望住老公時一副冧樣，又大啖大啖食，相當開懷。離開時，Brian非常細心，幫老婆披上外套，之後就手拖手去shopping。

兩公婆先進入一間運動店，最初各有各揀，一個睇鞋一個睇衫，但Jacquelin似乎興致不大，看了幾眼便專心陪老公揀波鞋，明顯老公的吸引力比靚衫更大！每當男方拿起波鞋，都會先問模特兒老婆的專業意見，而Jacquelin都耐心回答。經過千挑細選後，他買了一對心頭好便離開。之後輪到他陪老婆睇化妝品及首飾，見女方試戴了幾款戒指，但不合心水，最後空手而回。

「梗係見多啲」

由於食肆6時後禁堂食，他們行完街，即把握時間到超市掃食材回家炮製大餐。2人揀了蔬果及生蠔等後，又挑選調味料、零食和即食麵等乾貨「儲糧」。買好東西，他們即急急返家撐枱腳，共度溫馨時光。記者昨日致電Jacquelin，講到被拍得與老公sweet爆拍拖，她笑言：「佢11月返嚟，主要係陪我過聖誕同除夕，佢1月就走㗎喇，難得佢返到嚟，梗係見多啲。」

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