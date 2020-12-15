APITA 及UNY 《暖森佳節》聖誕企劃第二期

【營業資訊】日本零售百貨和超市APITA及UNY 於上月隆重呈獻的《暖森佳節》聖誕企劃大受歡迎，由本地針織藝術塗鴉工作室La Belle Époque所設計的一系列角色可愛趣致，難怪能夠俘虜大眾的歡心。踏入了12月，APITA及UNY加推多重驚喜，除了首度展示以蘑菇妹妹游走於毛冷森林，認識多位森林動物朋友的聖誕奇遇動畫短片外，更推出多款節日派對美食套餐和佳節購物禮遇。除此之外，於12月16日至23日期間，顧客凡購物滿指定金額即可參加Facebook互動遊戲，有機會贏走限量版《暖森佳節》公仔。今個聖誕，就讓可愛的蘑菇妹妹和一眾毛冷森林動物與大家共度溫暖窩心的節日！

《暖森佳節》動畫短片首次曝光 溫馨情節令人感受冬日暖意

動畫以蘑菇妹妹在家中所編織的毛冷手作突然化身成「暖心精靈」掀起序幕，在精靈的帶領下，蘑菇妹妹來到毛冷森林，瞬間被各種美味食材及節慶精品凝住目光；而在充滿暖意的毛冷森林裏生活的動物們亦紛紛拿着禮物歡迎蘑菇妹妹到來，為蘑菇妹妹締造了溫馨難忘的回憶。《暖森佳節》動畫短片雖然情節簡單，情感卻極為真摯，透過這段短片，APITA及UNY希望能夠在這個冬日為大家注入一絲暖意。

《暖森佳節》動畫短片

Facebook互動遊戲贏取限量版《暖森佳節》公仔 精選節日派對美食及套餐專享購物禮遇

於12月16日至23日期間，顧客凡購物滿港幣$200 (單一發票)即可參與Facebook互動遊戲，有機會贏走由La Belle Époque手工編織而成的限量版《暖森佳節》角色森林動物毛公仔一隻(共四款、將隨機送出)，你又怎能夠錯過！另外，APITA及UNY亦有多款精選節日派對美食套餐可供自行配搭，包括精緻鮮味的壽司刺身盛盒、即製飯糰、健康沙律、意粉及特色小吃等可供選擇，加上一系列精選清酒及洋酒，定能滿足每一個人的喜好！於即日至2021年1月3日期間，顧客凡購物滿指定金額，更可免費換領節日祝賀卡以及節日襟章。為添加節日氣氛及與眾同樂，於12月23日至31日期間，顧客更可以免費進入APITA 太古城店及UNY樂富店獨有的《暖森佳節》聖誕角落，坐上由La Belle Époque手工編織而成的椅子，和所有可愛角色包括蘑菇妹妹、小兔子、小浣熊、小狐、小鹿等森林動物們，拍下開心溫馨時刻！立即親臨APITA及UNY，盡享《暖森佳節》聖誕企劃一連串的精彩禮遇吧！

四款由La Belle Époque所設計的《暖森佳節》角色森林動物毛公仔

精選節日派對美食套餐

供應期：即日至2021年1月3日（請於最少3天前預訂）

APITA太古城店：鰂魚涌太古城中心二期地下及地庫

查詢電話：2885 0331

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UNY樂富店：九龍橫頭磡樂富廣場2層

查詢電話：2337 1663

UNY元朗店：新界元朗教育路1號元朗千色匯地庫一層

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