無綫新劇《香港愛情故事》現在熱播中,觀眾都大讚劇情貼地!而飾演一個叫Shay、性格叛逆我行我素嘅女仔嘅王敏奕(Venus),同謝東閔會有激情演出,雖然劇情仲未播出街,但Venus好識做喺社交網率先派福利,上載幾張性感黑白相!

着上白色吊帶衫嘅佢大玩透Bra,非常性感誘惑,佢仲留言:「Say you want me too.🖤(講你都想要我!)」唔少網民都話想要佢全部,仲把握機會大讚佢演出,「個角色好型🖤 你本身就可愛sweet」、「我覺得你今次個角色真係好突破,好想知道呢個角色之前嘅經歷」!