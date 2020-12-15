爆出軌疑雲！王櫟鑫官宣離婚　前妻晒截圖闢謠

大陸男星王櫟鑫與吳雅婷官宣離婚，兩人於2015年在三亞結婚後育1對子女，1家4口不時上載家庭照上微博，但昨晚他突然發微博宣布離婚：「這些年你辛苦了！你是個稱職的好老婆，好媽媽，好女兒。謝謝你給我的生命裡帶來光亮！謝謝你讓我擁有 了世界上最可愛的兩個寶貝！我們會一起繼續愛他們守護他們！而是一次，我就先下車了，前面這段旅程是我最寶貴的記憶，謝謝有你的陪伴！希望你接 下降沿途的風景都是美好的！未來如果你過得幸福快樂，我會由衷地送上祝福！如果你有任何麻煩，我依舊會是你最好的朋友站在你身後！」隨後女方都發微博：「選擇換一種方式相處，也許是我們最好的結束。各自安好，祝你幸福！」

至於離婚原因，有網友就從吳雅婷的微博猜測男方疑似出軌，她早前PO出與一對子女的合照，網友評論說是「只有兩個王櫟鑫（一雙兒女都長得像王櫟鑫，所以說兩個王櫟鑫），缺了一個」，有一個網友說：「跟丁丁談戀愛去了」，她專門挑了這個網友的評論回覆說：「沒錯」，並加了一個想要哭又想笑的表情。因而引發出軌疑雲。

究竟「丁丁」是誰，她是王櫟鑫和張佳寧主演的電視劇《他其實沒有那麼愛你》裏的角色，網友猜測兩人假戲真做，不過吳雅婷隨後晒出和張佳寧的聊天記錄截圖闢謠，表示「沒出軌沒爆料沒實錘。」強調兩人是和平分手。

不過她曾在節目上自曝曾患產後抑鬱，她直言受不了丈夫在她生完孩子後立刻去工作：「因為之前做了很多心理建設，我是能接受的，可是如果我生二胎，他還是要在我生完就立刻去工作，我可能就建設不了這個東西，所以我還蠻需要他陪在我身邊的。」

而王櫟鑫也表示能夠感知她的產後抑鬱，尤其是生完二胎後更加嚴重，他認為：「既然愛一個女人的話，不是想要甚麼就給她甚麼嗎？」而他也曾在節目中表示「太太喜歡吳彥祖、金城武、余文樂等帥哥，曾表示過讓對方生完二胎後再找個男朋友，並表示自己是認真的，可以接受的。」可見兩人感情早已有問題。