外賣都有好選擇　優惠折扣有驚喜

疫情反彈，食肆又提早停止供應堂食，為了醫肚、尤其係晚餐，大家又再次投入「外賣」嘅懷抱之中，唔少餐廳亦推出晚市外賣套餐，有啲仲有優惠及神秘菜餚贈送添！

屋企食京式火鍋

天氣涼涼哋，大家喺屋企除了來個粵式火鍋式麻辣火鍋外，可想過嘗試？銅鑼灣老北京就提供了傳統老北京銅火鍋外賣，可以連傳統銅鍋（有炭及電鍋兩款）一拼租借回家打邊爐，還有多款火鍋料供應，包括內蒙羊肉、豬腰、豬肝等，風味與粵式火鍋迥然不同。此經肥美達人平台網站預訂，還有機會獲得神秘驚喜添呢！想一次過試多幾款京菜，更可同時柯打北京烤鴨、水煮菜式等。

新派粵菜有折扣

嗜吃粵菜又想來點驚喜，大可以揀選新派粵菜館唐宮小聚推出嘅外賣自取套餐，外賣單點美食更有8折優惠。外賣自取套餐有2人餐、4人餐及點心套餐供選擇，菜式有招牌乳鴿、花雕醉雞、水煮魚片、煸四季豆、荷花蒸飯、沙薑豬手、花雕醉雞、鳳梨咕嚕、酸菜魚片等，因應套餐分量而選擇6款、8款等，組合靈活多變。而外賣自取單點則由一人餐盒飯、廚師推介菜式、小炒點心、飯麵到甜品都一一包羅，有共45款美食及飲料供選擇，想和家人安坐家中享用優質粵菜話咁易。會員到餐廳堂食或外賣，更可免費獲贈愛心年曆一份，非會員外賣消費滿指定金額都可獲贈，入面仲有唔少2021年優惠券呢！

清新素菜二人餐

喜歡食素嘅都有唔少外賣好選擇，好似新派素食餐廳Sofia，提供特色二人套餐（2位用），既有餐湯，又頭盤嘅素蝦野菜沙律配蜜糖芥末籽沙律汁或自家製意式新豬肉丸（2選1），主菜係蛋白南瓜意大利飯或「Just like chicken!」竹炭潛艇堡。甜品亦唔馬虎，係純素芝士蛋糕，配御茗檸茶或士多啤梨荔枝茶動或檸茶（冷或熱），相當豐富。

海鮮龍蝦75折

喜歡食龍蝦及海鮮西菜嘅就唔好錯過Red Lobster由即日起推出嘅外賣速遞或自取指定菜式75折優惠，菜式包括龍蝦丼飯、大蝦意粉配龍蝦醬、鱈魚海鮮宴、雞肉意粉及夏威夷椰子配杧果莎莎醬。龍蝦丼飯有彈牙龍蝦肉配上纖維充足嘅時令蔬菜及野米藜麥飯，營養均衡又食用方便。而人氣之選則有夏威夷椰子蝦配杧果莎莎醬，以香脆椰子蝦配上酸甜醬汁，口味獨特令人一試難忘。海鮮迷就不要錯過鱈魚海鮮宴，炸鱈魚、爆谷蝦和椰子蝦配上香脆薯條，分量十足又令人回味。

肉食控愛啖啖肉

喜歡食扒嘅也有好選擇，主打美式扒類嘅Manhattan Grill & Bar推出精選套餐，有焗香草蒜蓉蝸牛或清酒煮牛油藍青口配法包、海膽西班牙豆湯、龍蝦米多燴意大利飯或澳洲M6和牛腰下牛扒，以及法國橙酒梳乎厘配雲呢拿雪糕做甜，經指定平台預訂更可獲限定神秘驚喜美食。套餐以外，大家亦可柯打餐廳人氣嘅威靈頓牛柳、美國安格斯斧頭扒等扒食，外賣返屋企同Honey或食肉獸家人同享，大滿足！

時令食材廚師發辦

想同另一半在家享用獨特餐膳？有無諗過外賣廚師發辦呢？由主打廚師發辨嘅日本料理店壽司源推出嘅外賣套餐，以「不時不食、不鮮不食」為理念而設計嘅菜式，質素有保證。餐廳由即日起每日17:00至22:00推出時令廚師發辦外賣套餐（3款套餐），接到訂單後師傅才即時新鮮製作。此外，餐廳於午市更推出全新清酒品酒組合，有獺祭 二割三分、鏡山 千秋龍脈及富士榮光（夜狐或日乃輪）3款純米大吟釀各一杯（各100ml）。餐廳亦在12月推出全新料理追打選項，包括酒煮青口、立貝天婦羅、白子醬油燒（惠顧任何廚師發辦套餐均可追加）。

米線配小食兼有優惠

唔少人都係米線控，由即日起譚仔雲南米線及譚仔三哥米線亦同時推出外賣自取期間限定優惠，前者顧任何米線（淨米線除外），均可以優惠價加配飲品及小食拼盤，而每星期亦有指定小食加配半價優惠，最盞係優惠可以同時使用，一次享盡三款優惠！至於後者則選購米線，兩餸多送一餸（晚市5:30pm後開始）、一餸或以上米線/過橋米線/酸辣魚片米線可享小食及飲品半價優惠（全日適用），優惠亦可同時使用。