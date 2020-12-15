東沖有料到：得快樂時且快樂

曾經把關把得緊、多個月沒有新冠肺炎確診個案的泰國，最新卻接二連三出現本地確診，就連高級私家醫院的醫護人員也被感染了……對此，泰國總理早前聲言，若情況進一步惡化，不排除會有封城行動，甚至取消新年的慶祝活動。

疫情這回事真的很難估計，香港現時每日有約百宗感染個案，歐美情況同樣嚴峻，而泰國亦再次出現確診。究竟即將來臨的聖誕及新年，泰國市面會否很冷清呢？若確診數字再飆升，屆時又再次回到今年4、5月時沒有人外出、商場及食肆統統關閉的緊急狀態，那麼年尾的大時大節肯定會史無前例地「寒冷」。

現時香港於晚上6時過後不能在餐廳堂食，大部分市民都回家食飯，據我的朋友所講，部分地區猶如「死城」。究竟這樣的情況會否在泰國出現呢？我也真的不知道。

正因為前景不明朗，令我抱着「得快樂時且快樂」的心態，現時盡量於曼谷感受聖誕氣氛，過得一日得一日，事關眼前的節日歡欣能否持續下去仍是未知之數，若不幸發生大爆發，屆時所有的慶祝活動便會告吹。

希望只是我杞人憂天，但願疫情盡快告一段落，無論是泰國、香港及世界各地，都可以看到熱鬧開心的場面。

胡慧沖