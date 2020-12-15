年度壓軸人氣跑鞋　ULTRA4D 5.0設計大升級

2015年，採用BOOST中底及PRIMEKNIT鞋面的adidas ULTRABOOST橫空出世，憑着極佳的舒適感立刻將呢對品牌陣中的頂級跑鞋引領到潮流領域，其後更一直有眾多不同聯名版本持續推出，讓其人氣一直居高不下。接下日子adidas Running就每年都為其推出後繼版本包括：2.0、3.0、4.0、19及20，主要改動在於PRIMEKNIT鞋面設計及一些細節，中底部分則一直沿用BOOST設計，而就在本年度快要結束之際，adidas Running就宣布推出全新ULTRA4D 5.0跑鞋系列，正式將品牌旗下王牌跑鞋設計大升級。

ULTRA4D 5.0設計與所有ULTRABOOST跑鞋一樣擁有以PRIMEKNIT編織物料勾勒的流線型輪廓，鞋面彈性及透氣性兼備，同時更將歷代ULTRABOOST鞋面不同細節融入其中，而中底部分更換上前瞻性緩震科技adidas4D，讓鞋款造出最頂尖的舒適緩震及回彈效果。ULTRA4D 5.0分別會推出黑 x 白、黑 x 紅及全黑3款配色。此外，採用全白色設計ULTRA4D亦會一同登場，其PRIMEKNIT鞋面的編織紋理更與最多人追捧的元祖版ULTRABOOST 1.0極為相似，相信會成為本年度壓軸的人氣跑鞋。