遊戲界奧斯卡公布結果　年度最佳Game係…

The Game Awards是遊戲界最重要榮譽之一,今年共設30個大獎,入圍遊戲由全球逾95間媒體組成的評審團選出,再以評審團90%與公眾10%投票選出。(互聯網)

每逢年尾一定有頒獎禮,被譽為遊戲界「奧斯卡」的The Game Awards(TGA),日前也公布了今年的得獎名單,其中由推出至今爭議聲不絕的《The Last of Us 2》獲得最佳年度遊戲、最佳導演、最佳劇情、最佳音效、最佳演出(演員)等7個大獎,而之前呼聲甚高的《對馬戰鬼》雖然只獲得最佳美術一個技術獎,但就奪得由玩家投票的「玩家之聲獎」,也算是一種肯定。