遊戲界奧斯卡公布結果 年度最佳Game係…
2020年12月15日 19:00
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The Game Awards是遊戲界最重要榮譽之一，今年共設30個大獎，入圍遊戲由全球逾95間媒體組成的評審團選出，再以評審團90%與公眾10%投票選出。(互聯網)
每逢年尾一定有頒獎禮，被譽為遊戲界「奧斯卡」的The Game Awards（TGA)，日前也公布了今年的得獎名單，其中由推出至今爭議聲不絕的《The Last of Us 2》獲得最佳年度遊戲、最佳導演、最佳劇情、最佳音效、最佳演出（演員)等7個大獎，而之前呼聲甚高的《對馬戰鬼》雖然只獲得最佳美術一個技術獎，但就奪得由玩家投票的「玩家之聲獎」，也算是一種肯定。
再睇其他得獎名單，《Final Fantasy VII Remake》獲最佳音樂及最佳RPG獎；打擊感甚佳的《黑帝斯》獲最佳動作獎；以血腥暴力為賣點的《真人快打 11》獲最佳格鬥遊戲獎；而曾經捲起Switch搶購潮的《動物之森》則獲選為最佳家庭遊戲。電競方面，《英雄聯盟》無驚喜地奪得最佳電子競技遊戲獎，而最佳電競戰隊是玩這款遊戲的G2 Esports。更多得獎名單可瀏覽：http://bit.ly/37VKr5l