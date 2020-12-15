遊戲界奧斯卡公布結果　年度最佳Game係…

每逢年尾一定有頒獎禮，被譽為遊戲界「奧斯卡」的The Game Awards（TGA)，日前也公布了今年的得獎名單，其中由推出至今爭議聲不絕的《The Last of Us 2》獲得最佳年度遊戲、最佳導演、最佳劇情、最佳音效、最佳演出（演員)等7個大獎，而之前呼聲甚高的《對馬戰鬼》雖然只獲得最佳美術一個技術獎，但就奪得由玩家投票的「玩家之聲獎」，也算是一種肯定。