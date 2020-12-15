被公開「拍片價」惹誤會孫慧雪無辜損失6位數字

藝人孫慧雪與施匡翹一同做直播「帶貨」，自稱由「賣」變「買」的孫慧雪指在綵排期間已挑選想購入的產品，準備荷包大出血。而施匡翹則揚言要向對方學習做KOL，嘗試多方面發展，被問到會否效法孫慧雪Cosplay？她表示：「我有興趣，最近同蔣嘉瑩翻唱《我和殭屍有個約會》首主題曲《假如真的再有約會》，我自己好鍾意『馬小玲』呢個角色，有機會都想玩吓！」

孫慧雪就自爆被老公勸阻不要再Cosplay：「我已經扮到畀老公叫我唔好再Cos，佢覺得我明明係演員，無端端變到好似Cosplayer！（你私下有呢個癮？）冇㗎，我冇呢個癮，工作已經成日角色扮演。」

此外，對於早前網上有個網上名人祝賀短片平台，當中孫慧雪被指只收$1000，她急忙澄清拍祝賀片不涉及商業成分：「我最近不停畀唔同中介公司轟炸，因為同我正常收個價相差太遠，其實拍呢啲片完全唔為賺錢，只係經過篩選後幫fans錄片，但由於太多人誤會，我已經離開咗呢個平台。因為呢件事仲令我冇咗啲大品牌工作，損失6位數字，我接開嘅工作正常都有6位數，如果唔係瞓覺都冇時間。」