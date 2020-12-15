日本有好多澡堂畀大家去享受一下浸浴樂趣，當中唔少都富有特色。AV業界資深人士神仙乙就話，日本AV界除咗有溫泉系列，亦有澡堂系列感受水戰嘅快感，更特別安排一位女管理人，佢唔單止做埋陪浴工作，仲樂於幫客人出火，提供夢幻級嘅享受！

專嗒小鮮肉

喺DAS!出品嘅《前台姐姐和善的卸下童貞澡堂》中，親切可人嘅美谷朱里替父母管理澡堂，呢份工作可以話滿足晒佢，因為每日都可以𥄫到好多年輕小鮮肉喺澡堂沖涼。有一日，有幾個打完波嘅後生仔嚟沖涼，阿妹就趁佢哋換衫嘅時候借頭借路行入去更衣室，問佢哋有咩需要，順便一覽佢哋嘅鮮嫩胴體。後來，阿妹愈睇愈慾火高漲，忍唔住勾對方激戰，雖然班後生仔個個都係青頭仔，但卻血氣方剛，見阿妹主動埋身又點忍呢，所以一於喺朱里嘅教導之下初嘗交歡，以及進行「多人運動」嘅滋味！

服侍周到

喺Ideapocket推出嘅《濡濕透點錢湯看板娘奉任服務》入面，可愛又好波嘅桃乃木香奈係一位活潑好動嘅女仔，喺一間澡堂工作，每日除咗打掃，仲有一個理念，就係令每個客人身心疲勞一掃而空，有賓至如歸嘅感覺，所以佢見客人有反應，就會好主動為對方吹奏一曲同施展胸夾功夫，更加唔介意即場嚟個激烈交歡！點解班客人會有生理反應呢？原因好簡單，就係阿妹成日整濕件小背心搞到若隱若現，睇到人扯晒火呀！

溫馨共浴

SOD推出嘅《治愈下半身的錢湯看板女將》，講述白滑索人妻相馬茜喺一間澡堂打工，呢份工作對佢嚟講充滿意義，原因係佢老公出國工作已經好幾年，一向都慾火高漲嘅佢，正好喺澡堂勾引男人嚟滿足自己。而幫襯澡堂嘅都係老顧客，佢哋見到阿妹剝晒光豬咁走入澡堂都見慣不怪，有需要嘅時候，就會搵阿妹溫馨共浴，繼而打番場水戰！其他客人見到咁嘅情況，就會好有規矩咁耐心等待阿妹嘅貼身招呼。

簡評

日本嘅澡堂本仙都去幫襯過，體驗都相當唔錯，但係澡堂內全部都係麻甩佬有時就覺得剛陽味太重，如果有位索女出現就更好喇！雖然呢個只係一廂情願嘅幻想，但係日本AV界就為各位男士實現。今日為大家介紹嘅澡堂系列中，本仙最鍾意《治愈下半身的錢湯看板女將》，因為相馬茜女人味濃，待人態度親切又溫柔，而且肌膚白滑，真係正到震！而佢喺戲中除咗提供侍浴同陪浴服務，仲喺澡堂內嘅不同角落為客人作親密招呼，更立體地呈現出澡堂享樂嘅滋味。