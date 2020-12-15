Q：本人20幾歲，上星期安全套有破漏，我們都非常擔心。女友本應接着很快來經，但卻來遲了幾天而且流量很少，驗孕棒結果是單線，請問應該是安全吧？那次交歡之前，女友幫我進行手作仔，她摸黑在床邊的梳妝枱倒了少許卸妝乳液作潤滑，她是隨手取來用的，刺激一番後其實乳液也都乾了，便直接戴上安全套，事後發現安全套穿了，是不是塗錯乳液所致呢？

朱先生

A：安全套因破裂而滲漏精液，容易發生意外懷孕風險。驗孕棒標示單線（非懷孕），可謂有驚無險。經期延遲和經量變少，有機會是心理因素所導致，性事後憂慮意外懷孕，會製造龐大的負面壓力，擾亂生理周期。

事故原因確實與不當使用潤滑劑有關，凡是梳妝枱上的產品，例如包括皮膚補濕潤滑、護膚、護髮、卸妝、嬰兒油、染髮前的頭皮隔離霜等，多含有精煉石蠟和脂溶性或油溶性物料，它們會和乳膠發生腐蝕反應，令到安全套破損。

意外之所以發生，一來是很多伴侶在激情之際，感覺濕潤度不足，遂順手拈來一些乳液充當潤滑劑去使用，殊不知多數乳液配方都是油溶性物料。二來是有部分伴侶雖懂得要使用水溶性潤滑劑，卻因為嫌它的成分比較快乾，過程中常要補充，貪一時之便改用油溶性潤滑劑。油溶性潤滑劑接觸到安全套，會即時分解安全套的乳膠和聚酯成分，安全套破裂會引起意外懷孕和感染性病的風險。此外，油溶性潤滑劑進入體內亦有機會導致陰道感染，引發陰道炎症。

所以無論作為前戲刺激加濕或性愛過程潤滑都好，必須要選擇水溶性潤滑劑，供伴侶情趣用途的潤滑劑均是水溶性配方，宜事前妥為準備。

李偉儀