Ariana Marie　四國混血兒　入行為開拓視野

有人話去旅行嘅原因係想拓闊視野，又有人話參加選美係想增廣見聞，唔知家有冇諗過演出四仔嘅原因竟然都係一樣呢？美國人氣脫星Ariana Marie坦言，佢之所以拍四仔其中一個原因就係擴闊自己個世界。

外形獨特

老老實實，做脫星可以點擴闊視野呢？呢層就要問吓Ariana Marie喇！喺美國德州出生嘅佢，係四國嘅混血兒，分別係愛爾蘭、德國、比利時及波多黎各，故此外形一啲都唔似美國妹。及後佢跟隨父母搬到佛羅里達州一個小鎮定居，由於當地人大部分都甚少去過其他地方工作，所以佢自細就夢想可以去唔同嘅地方見識，尤其係佢有位從事脫星工作嘅閨密，聽到對方分享嘅見聞，更係令佢對拍四仔產生興趣。

佢話自己並唔係保守純情女，故此對脫星工作一啲都唔抗拒，反而覺得係向外闖嘅機會，因此2013年時透過閨密介紹，到脫星經理人事務所面試，憑住混血兒嘅獨特外形同埋玲瓏浮凸嘅身材，即時獲得錄用，並等候一個演出嘅機會。

七情上面

憑住迷人嘅外形，果然好快就被四仔片廠睇中，仲要係幾間大型片廠，結果佢就揀咗片酬最高嘅Porn Pros演出一部四仔短片。佢話當時相當緊張，一來自己係零演出經驗，二來要演出三人行混戰場面，因而感到好大壓力，喺演出前忍唔住喊咗出嚟，好彩獲得導演同演員嘅安慰，最後都能夠順利完成拍攝工作。事後，佢逐一向工作人員道歉，更因為自己嘅表現感到沮喪，不過導演就讚佢其實已經做得唔錯，尤其係享受嘅表情更係相當到位。

自此以後，佢就明白演出時表情嘅重要性，每次都會七情上面，肉緊都咬牙切齒，結果喺2015年嘅Spank Bank Technical頒獎禮獲得「最佳表情獎」，絕對係實至名歸！

Ariana Marie最識得冧粉絲，經常喺社交網分享福利相同影片，更會利用佢嘅粉絲群做宣傳，不過唔係宣傳個人作品，而係公益活動，以接近58萬追隨者嘅實力，宣傳能力梗係超勁啦！

Profile

出生日期：1993年3月15日

身高：162cm

三圍：32C-23-34