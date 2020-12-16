吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：修造、動土、安床

忌：詞訟、放水、移靈

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、2、3、6

幸運顏色：黑

生肖指數 是日吉星：猴

鼠：→ 在網上認識了好一段日子的朋友，可能會發展成你現實世界的情人。

牛：↑ 反應力敏銳，用在學業上令你得心應手。今天是適合溫書的好日子。

虎：↓ 在公事上要多信賴別人才行，不要甚麼事情都管，這只會令自己辛苦。

兔：→ 財運尚算不錯，收入與支出都可以保持平衡，今天不妨作一個投資計劃。

龍：→ 游泳能紓緩神經和增強體魄，更能練得一身好身材呢。金色有助增運。

蛇：↓ 在人際關係易感到壓力，雖然大家都是朋友，但中間總是有親疏。

馬：→ 是賢慧的你大展身手的時候，家中一切除舊布置，全由你一力承擔了。

羊：→ 一杯水總有兩面看，為甚麼總是要往壞的方向看呢？注意思想的態度。

猴：★ 本日很適合計劃旅遊，熱帶國家對你有利。是時候好好休息一下了。

雞：↑ 適合尋找新房屋的日子，不妨出外逛逛新樓，會發現不錯的投資機會。

狗：→ 今天遇上讓你不快的事情，就是積極樂天的你，情緒也不禁受影響。

豬：↓ 是日沖煞，要想方法為自己尋找快樂，不要只活在過去不開心當中。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌

十二星座 是日運程

白羊：人氣急升，社交及桃花運佳，伴侶更為遷就，單身朋友多曝光，助招引戀愛良機。

金牛：士氣及精神狀態較佳，情緒回穩，有助改善與家人的相處情況，多聚會助增情誼。

雙子：社交運佳，辭令及溝通力較旺，多與朋友聚會消閒有助增進情誼，及結識新朋友。

巨蟹：事業運佳，正財走旺，議價力大增，利求職、轉職、簽約、開單，宜積極行動。

獅子：正財、工作及旅遊運較佳，移民、海外發展或投資、出勤、公幹等進展將較理想。

處女：人氣不穩但士氣較強，有助改善感情及公事問題，宜作檢討與重整，發展將更佳。

天秤：社交及戀愛運較佳，有助改善與伴侶的溝通情況，單身朋友多曝光，助招引良機。

天蠍：事業及工作運佳，體能回穩更能掌握進度和表現，但需小心處理文書及溝通工序。

人馬：戀愛運佳，尤其新戀情發展理想，關係愈見和順愜意，但開支較大，需量入為出。

山羊：家庭運轉佳，情緒明顯回穩，雖經濟壓力或金錢問題持續，卻較能得到家人支持。

水瓶：人氣、情緒及家庭運不穩，幸辭令及思考力稍佳，有助改善家人間的溝通問題。

雙魚：財運佳，士氣及鬥志回升，利開單、簽約，尤其生意人或銷售業者，宜積極行事

預測：國際政局不穩。月底前，衝突等事故或會較頻。