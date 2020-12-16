東方日報C2：首揭分手真相　范冰冰驚連累李晨「讓他遠離我」

未曾後悔，感激遇見！內地女星范冰冰與李晨本來訂下婚盟，一場逃稅風波，不但令她賠上了事業，4年感情也要一朝了。真正分手原因，她破天荒親揭內幕，自爆因不想連累所愛，惟有忍痛告別，選擇孑然一身，她說：「唯一能做的，就是讓他遠離我。」

范冰冰和李晨本為星級神仙眷侶，拍拖以來恩愛滿瀉，2017年更答應求婚，即使翌年女方經歷逃稅風波，他們依然不離不棄，共度風雨，怎料去年雙方突然宣布分手，以「我們不再是我們，我們依然是我們」來強調再見亦是朋友的關係，惟未有說明各行各路的原因。分手至今不時傳出復合，今年9月更瘋傳男方豪花近70萬港元，在上海打造無人機編隊表演以打動芳心再續前緣。過去始終是過去，單身超過1年的她，日前在內地接受訪問首談分手原因，雖然字裏行間未有提到「李晨」這名字，說到底是她為至愛着想，寧願自己一夫當關。

自爆脆弱一面

曾豪言「我不嫁豪門，我就是豪門」的冰冰，向來是圈中女漢子，在強大氣場及堅毅形象的背後，在訪問中承認也有脆弱時：「但這個是很輕微的，因為沒有人對不起我，我也沒有對不起任何人。」沒有對不起的，還有李晨，她說：「在情感的部分裏會有一些脆弱感，比如我分手的時候或者是其他，大家會覺得很可惜，我也覺得很可惜。但是我一直都覺得，第一，曾經這段感情經歷的選擇我從未後悔，第二，我非常感謝他，感謝這個人在這些時間裏面給予我的美好。」

分手後的李晨飽受情傷，更要承受外間的指摘及批評，認為他離棄所愛，冰冰為他平反，說分手是她下的決定，出發點源於愛，他還是最好的那位。她說：「很多人去詆毀他，那是因為他們沒有站在當時我們兩個人的環境裏面，根本不知道我們當時每走一步有多麼困難，當時因為我自己的狀況，他和我弟弟受了很多牽連，所有工作停擺，遭受了很多委屈，我很心疼他們，唯一能做的，就是讓他們遠離我，讓我盡量不要再影響他們。我還是覺得他是一個非常非常好的人，是非常值得我尊敬，非常值得我去付出的一個人，所以直到今天，我們還是很好的朋友，也希望他未來一切都好。」

勇於承擔錯誤

為了讓至愛有更好的未來，痛別離，是她至今未有絲毫後悔的決定：「我從來都沒有後悔過，因為這些選擇都是我當下最真實的反應。我喜歡這個職業我就做了，我愛這個人我就愛了，是很簡單的想法。」一場逃稅風波，也讓她更堅定面對過錯時應有的正面態度：「沒有人一輩子都不犯錯誤，或者一輩子都沒有經歷過好與壞，我覺得犯錯也沒關係，因為成長是一定要犯錯誤的。我犯錯了，我認知到這個錯誤，我改正，然後我用更好的狀態去面對它，我覺得要勇於承擔這個錯誤和責任。」罕談分手原因，觸動人心，不少網民既盛讚她「拿得起放得下」，盡顯其「范爺」氣場外，同時認為她對男方始終情不變，為他們的感情結束而感到惋惜。

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