爆「4P」受盡壓力！《造星III》Manson大熱出局

ViuTV節目《全民造星III》10強PK賽繼續進行，早前因「4P新聞」飽受輿論壓力的張進翹（Manson）昨晚登場，力戰李靜蓮（Alina）。一直被花姐指魅力十足的Manson，雖有「翻版黃家駒」之稱，但音樂造詣似乎遠遠不及對方，甫開聲即「五音不全」嚴重跌watt，令5位評判邊睇邊皺眉，火火更直言：「點解着雨褸又出現張國榮式動作？令我好迷惘！」賽前他形容參加比賽受廣泛關注，令自己壓力不少，花姐直斥他迷失，一度「做唔番自己」。

凌晨他在社交網發文，承認做得不好，失去了信心：「是的，我炒粉了，現場唱得很爛很爛，對不起，讓大家失望了，在過程中我迷了路，對自己失去了信心，推倒了很多做好的準備，其實出場前已經很不安，因為各種原因，而讓自己showday狀態很差，知道有很多很多的不足，需要學習需要練唱功，『要成長，學習理性做選擇，才可以保護到自己心愛的作品』。」最後他多謝大家支持，表示會繼續努力做好創作期待帶新作品給大家！

反觀對手Alina表演跳舞揮灑自如，鄭欣宜表示感覺到她背後付出多年的苦功，輕易贏得評判「4粒星」（僅1人投票給Manson），以壓倒性姿態躋身10強。

另外，現年36歲的歌手黃劍文（Kimman）抽中與實力相若的方芷欣（方方）比拼。方方名為唱跳的表演，實際似演出一齣短劇，實力發揮得淋漓盡致，完成後火火直言：「我好鍾意！」她亦相當滿意自己的表現，走入後台時尖叫。然而劍文一出場，雖緊張但表現完全沒失準，炒熱全場氣氛，表現令花姐及彭秀慧化身小粉絲高呼「好靚仔」，其實前者聞得劍文PK方方，已即時皺眉，直言覺得2人都是10強之選。

完成演出後，5位評判很難取捨，欣宜曾提出「打成平手」的要求，火火表示應該「休戰」，但最終魚與熊掌之下，眾人投劍文勝出，方方直言口服心服。