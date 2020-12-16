今個聖誕食乜好？Broadway幫緊你！

【營業資訊】今個聖誕都未知有冇得出街慶祝，要諗食啲乜真係搞到成班Friend頭都大埋，不過有Broadway，就梗係幫到你！12月18日Broadway會同Philips合作，利用煮食神器－ 「Philips Airfyer 健康空氣炸鍋」，教你製作兩款Party食品，今個聖誕一於畀班朋友見識你「廚神級」嘅手藝！到時密切留意Broadway Live啦！

Broadway「Philips Airfryer 煮食神器 ─ 氣炸鍋派對食譜」網上直播時間：

12月18日 下午1點30分

12月18日 晚上9點