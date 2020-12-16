今個聖誕食乜好？Broadway幫緊你！
2020年12月16日 09:00
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12月18日Broadway會同Philips合作，利用煮食神器「Philips Airfyer 健康空氣炸鍋」，開Live教製作Party食品。(客戶提供)
【營業資訊】今個聖誕都未知有冇得出街慶祝，要諗食啲乜真係搞到成班Friend頭都大埋，不過有Broadway，就梗係幫到你！12月18日Broadway會同Philips合作，利用煮食神器－ 「Philips Airfyer 健康空氣炸鍋」，教你製作兩款Party食品，今個聖誕一於畀班朋友見識你「廚神級」嘅手藝！到時密切留意Broadway Live啦！
Broadway「Philips Airfryer 煮食神器 ─ 氣炸鍋派對食譜」網上直播時間：
12月18日 下午1點30分
https://bit.ly/37jZuH7 (Facebook) / https://bit.ly/2Wgx3U6Youtube (Youtube)
12月18日 晚上9點
https://bit.ly/3qWsDji (Facebook) / https://bit.ly/2LDjCvq (Youtube)
優惠傳送門：https://bit.ly/34gMDDI
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