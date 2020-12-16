聲帶流出！湯告魯斯爆粗狂鬧員工違反社交距離

荷里活影壇巨星湯告魯斯（Tom Cruise）疫情下連日來在英國趕拍新作《職業特工隊7》（Mission:Impossible 7），英國有報章近日就公開一段靚佬湯在片場爆粗狂鬧工作人員違反社交距離的聲帶！

錄音長達接近2分38秒，身兼監製以及男主角的靚佬湯發晒火狂鬧兩名工作人員沒有依足社交距離相隔6呎。而他更嬲到爆晒粗警告他們：「如果我見到你再喺咁，你就會被消Ｘ失。如果喺團隊入面有任何人咁做，就係咁先。你同你都係。仲有你（違規工作人員），你以後唔好再咁Ｘ樣做。因為我哋，喺荷里活依家才可製作電影。我哋創造過千工作機會，你兩個仆Ｘ街。唔駛道歉，你留番同嗰啲因為我哋呢行關閉而喪Ｘ失家園嘅人講。我哋唔Ｘ會停止呢套戲拍攝。明白未？如果我再見到咁，你哋就會被消Ｘ失。」據知當時兩名工作人員睇mon（顯示器）時之間距離不足3呎，因而令靚佬湯鬧爆。

查實靚佬湯今次咁嬲係有原因，皆因自《職》開拍以來一直受阻滯，年初因疫情而停拍多個月直至幾個月前才復工。期間更有幾名工作人員染疫而再受阻滯。之前有指靚佬湯為了開工順利而自掏腰包花500萬港元包郵輪給幕前幕後的工作人員拍攝期間入住安全隔離。