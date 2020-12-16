【星星蜜語】2021年12星座塔羅運程：白羊、金牛、雙子、巨蟹

即將踏入2021年，塔羅占卜師Carlie預測12星座於新一年的塔羅運程，由白羊、金牛、雙子、巨蟹開始吧！（設計圖片）

2020年即將過去，回望這不平凡的一年，更令人對2021年充滿渴望，期待新一年帶來新氣象，讓我們一起展望2021年的12星座塔羅運程吧！

白羊座 (21/3-19/4)對自己有信心

整體運勢：你是有能力的，但自我規範太多了，萬事步伐都比較慢，請確定對自己的信心。

事業：有良好的合作關係，能按部就班，各盡其職，達致成果。

愛情：單身者安於現狀，愛自己多過愛別人。有伴侶者感情穩定踏實。

金牛座 (20/4-20/5)單身者較被動

整體運勢：自信，能力，成功感滿滿的一年。

事業：面臨抉擇，不是因為缺乏，而是因為擁有好些可發展的路向。

愛情：單身者佛系找伴侶，傾向被動。有伴侶者並沒有給予或享受太多情趣，只着重例行公事與習慣。

雙子座 (21/5-21/6)跟伴侶關係佳

整體運勢：快馬加鞭前進，擁有目標與魄力，然而獲得的支援不算多。

事業：環境充滿競爭與挑戰，但這亦是學習的動力。

愛情：單身者須加把勁，脫單不易，但樂於獨自生活。有伴侶者亦相當獨立，各盡其職，達致平衡的關係。

巨蟹座 (22/6-22/7)處事猶豫不決

整體運勢：傾向思考與計劃多於行動，容易猶豫不決，但不會有太錯誤的決定。

事業：對前途感到迷惘，容易對環境無所適從，要保持頭腦清醒，並要增進行動力。

愛情：單身者會認識到新伴侶，能帶給生活新鮮的轉變。有伴侶者需要度過一些信心的功課，通過考驗之後，感情和信任會再進一步。

Profile

Carlie

Angel Circle占卜館塔羅占卜師、天使通靈師、前世回溯師及動物傳心導師。（Facebook專頁：Angel Circle）