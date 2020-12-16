公關界黑暗面！陳瀅出活動堅拒除衫：入面冇戴Bra

無綫小花陳瀅樣子甜美，身材又正，經常出席唔少品牌活動，日前佢就出席由伍詠薇、林盛斌（Bob）主持嘅《Tiger's Talk》訪問，同場仲有陳豪及楊詩敏（蝦頭），佢大爆公關界黑暗嘅一面，佢話有次出席一個商場活動，事前已經問過對方衣着方面要求，對方表示運動裝就可以，所以活動當日佢就以一身外套、短裙、波鞋到場，點知對方一見到佢，就問「你件衫可唔可以拉低啲？」佢話：「入面冇着衫！」對方就話拉到心口位置，佢再表示：「冇戴Bra，我好抗拒同好唔鍾意，點解女演員做任何活動一定係要賣弄佢哋嘅身材，或者用性感先覺得吸引。」

陳瀅拒絕對方要求後，估唔到仲有後續，該公關公司完咗活動後仲打電話畀佢經理人投訴「你個女好唔掂，我叫佢除衫佢唔肯」陳瀅得知後堅係嬲。不過最搞笑嘅係同場嘅蝦頭笑說：「我成日都想展露自己嘅身材，但啲客都係話唔需要……」

另外，陳豪又提到自己入行以嚟最難忘嘅一個工作，原來係個喺酒店房嘅飯局：「嗰次工作係去同品牌嘅人食飯，喺酒店套房，好華麗，大家飲紅酒，連埋我4個人，聽落好奇怪，但又好正經嘅事。」