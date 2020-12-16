金素妍上演恐怖彈琴戲　《Penthouse》再創收視新高

韓星李智雅、Euguene及金泰妍合演的SBS話題韓劇《Penthouse》，內容圍繞躋身首爾最高豪華公寓「Penthouse」的上流社會家庭的故事，昨晚播出的第15集講到飾演清雅財團實際掌權者千瑞璡的金素妍成功與丈夫離婚，而金賢秀飾演裴璐娜成績優秀，金素妍認為她阻礙女兒的發展，一直視她為眼中釘，故她知道裴璐娜退學後感到十分高興，更立即將好消息告知與她發展不倫戀的嚴基俊。

飾演吳允熙的Eugene其後向金素妍的父親千明秀說出其女兒有外遇的事，千明秀便打算將清雅財團理事長一職交給金素妍的妹妹，金素妍請求父親給她機會但不獲接受，而在二人樓梯爭吵期間，父親因為血壓上升而頭暈，金素妍不理父親的求救，最後父親由高處失足跌落地面，她見父親頭部出血，卻沒有將他扶起，拿着委任狀在雨中逃走，更在練習室裏用沾了血的手演奏鋼琴，更像發狂一樣自言自語說：「是爸爸把我弄成這樣的，爸爸不要感到太委屈，你在走之前總算為我做了一件事。」又對着鋼琴大叫，讓人不寒而慄。

昨晚播出的《Penthouse》的第一部分及第二部分錄得23.3%及25.0%的平均收視，最高更升至26.2%，創開播以來的新高。而下集預告中金素妍穿上喪服，有觀眾猜測是金素妍的父親已經去世，亦有人猜測其父只是偽裝死亡。