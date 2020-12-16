疫情下仍有錢賺！Kylie今年狂吸46億港元成名人之冠

美國財經雜誌《福布斯》（Forbes）公布今年最高收入名人排行榜。結果，美國真人騷家族Kardashian成員23歲的Kylie Jenner以46億港元收入稱冠！

她今年的主要收入來源是來自她將自家化妝品牌的51%股權賣給另一間美國上市化妝品公司。而她更成為今年10大最高收入名人之中唯一女星。而僅次於Kylie排第2位就是其樂壇天王姐夫Kanye West。他今年的收入高達13.26億港元。而主要收入亦是來自出售其波鞋品牌股權給另一運動品牌。至於Kanye的真人騷女星老婆Kim Kardashian就排第48位。除了Kylie之外，她的歌手前度Travis Scott亦榜上有名排82位。此外，「韓國過江龍」男團防彈少年團（BTS）今年亦以3.9億港元收入打入榜排第50位。

10大位置中，除了藝人之外亦有多名體壇名將包括網球王子費達拿（Roger Federer）、球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）、美斯（Lionel Messi）以及巴西球星尼馬（Neymar）等入圍。