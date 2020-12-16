好煮意：鍾意香料味嘅好選擇

提到肉丸，大家想到普通牛丸、豬肉丸或雞肉丸，但其實肉丸還有很多不同的風味，figandoliveplatter.com在社交平台教大家製作有中東風味的香料肉丸。

免治牛肉除加麵包糠和雞蛋外，還混合了各種香料，如芫荽、孜然粉和紅椒粉等，想肉丸更有口感，可加點松子又或其他果仁碎來拌勻。在抹了油和放置洋葱的焗盤上放上肉丸，便可烤焗至熟，焦香有口感，還保留了肉丸和獨特的香草風味，用來配米飯或多士都不錯。

材料：

蛋 1隻

麵包糠 半杯

松子 1/4杯

番荽碎 1/4杯

橄欖油 4湯匙

鹽 2茶匙

黑胡椒碎 半茶匙

蒜蓉 3至4瓣

薑黃粉 2至3茶匙

孜然粉 2茶匙

紅椒粉 1茶匙

辣椒粉 1茶匙

肉桂粉 1茶匙

芫荽粉 1茶匙

免治牛肉 1.4磅

Sumac粉 2湯匙

洋葱片 1個

做法：

1.碗內放入免治牛肉、香料、調味、蒜蓉、雞蛋、麵包糠、松子和橄欖油拌勻。

2.焗盤上抹橄欖油，鋪好洋葱片。

3.混合物分均等份搓成肉丸，放在洋葱片上，攝氏212度焗17分鐘便成。