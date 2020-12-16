好煮意：鍾意香料味嘅好選擇
2020年12月16日 12:00
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鍾意濃濃香料味道的巴絲可不要錯過這款中東風肉丸。（互聯網）
提到肉丸，大家想到普通牛丸、豬肉丸或雞肉丸，但其實肉丸還有很多不同的風味，figandoliveplatter.com在社交平台教大家製作有中東風味的香料肉丸。
免治牛肉除加麵包糠和雞蛋外，還混合了各種香料，如芫荽、孜然粉和紅椒粉等，想肉丸更有口感，可加點松子又或其他果仁碎來拌勻。在抹了油和放置洋葱的焗盤上放上肉丸，便可烤焗至熟，焦香有口感，還保留了肉丸和獨特的香草風味，用來配米飯或多士都不錯。
材料：
蛋 1隻
麵包糠 半杯
松子 1/4杯
番荽碎 1/4杯
橄欖油 4湯匙
鹽 2茶匙
黑胡椒碎 半茶匙
蒜蓉 3至4瓣
薑黃粉 2至3茶匙
孜然粉 2茶匙
紅椒粉 1茶匙
辣椒粉 1茶匙
肉桂粉 1茶匙
芫荽粉 1茶匙
免治牛肉 1.4磅
Sumac粉 2湯匙
洋葱片 1個
做法：
1.碗內放入免治牛肉、香料、調味、蒜蓉、雞蛋、麵包糠、松子和橄欖油拌勻。
2.焗盤上抹橄欖油，鋪好洋葱片。
3.混合物分均等份搓成肉丸，放在洋葱片上，攝氏212度焗17分鐘便成。